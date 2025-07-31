露台掛滿狗皮！西安情侶租戶強佔房子逾年　懶理污穢還宰犬隻食用

近期，陝西西安房東田女士因租戶李某峰及其同居女友張某利長期欠租、拒不搬離，且養狗擾民、破壞房屋，陷入維權困境。即便法院多次介入，租戶仍無視調解及執行命令，還撬鎖繼續佔住房屋，至今已一年多。更甚的是，租戶還導致屋內污穢遍地，露台掛滿狗皮，令田女士身心俱疲，「門打開後正常人都受不了」。



據報道，田女士在西安北辰村第一社區（現更名頤秀苑一區）擁有一套200餘平方米頂樓住宅。2017年，她通過中介將房屋出租給李某峰，租約由其同居女友張某利用李某峰身份證簽訂。2018年續租後，租金自2021年起調整為每月1100元（人民幣．下同）。然而，自2024年1月起，租戶徹底停止繳納房租，且多次催繳無果。

期間，鄰居頻頻投訴該戶狗吠擾民，樓下住戶更指房屋漏水導致天花板受損。田女士上門查看時，租戶承認養狗但稱「僅幾條」，並承諾修復漏水問題。然而，問題未解，租戶繼續拖欠房租，田女士遂訴諸法律。

2024年10月29日，未央區人民法院發出《民事調解書》，解除田女士與李某峰的租賃關係，責令李於11月15日前搬離，否則支付每日200元違約金，並分期償還欠租1.45萬元。不過租戶無視調解，拒不履行。

2025年3月31日，法院公告要求李某峰於4月15日前自行搬離，否則強制執行。5月中旬，法院聯合漢唐公證處執行開鎖，發現屋內環境骯髒不堪，垃圾堆積如山，露台及廁所門框甚至掛有狗皮，刺鼻氣味令人難耐。張某利稱李某峰已離開，屋內13條狗及物品屬她所有，承諾次日清理狗隻並於20天內騰房。法院要求田女士暫管物品及狗隻，若租戶未按時清騰，視為放棄。

屋內環境骯髒不堪。（華商報）

屋內環境骯髒不堪。（華商報）

廁所門框掛有狗皮。（華商報）

田女士當天更換新鎖，卻被租戶撬鎖後再次佔據房屋。物業透露，該戶欠繳近兩年水電及物業費，靠外接電線生活，且圈養至少10條流浪狗，雖多次協調未果。

7月30日，內媒隨田女士前往現場，民警協同到場。屋內狗吠聲不斷，電線從公共電表箱接入屋內。張某利開門後稱未帶鑰匙，需等李某峰返回，並自稱是受害者，稱李某峰脾氣暴躁，若搬離會挨打。她承認無力租房，靠打零工維生，承諾日後還錢。對於掛狗皮的指控，她稱係李某峰所為，李還當著她的面宰殺，殺完了再獨自吃狗肉。張指狗隻多數屬李所有，但對數量含糊其辭，說法反覆。

田女士表示已放棄協商，只盼租戶盡快搬離。物業當場拆除該戶水電表，稱租戶長期養狗擾民，處理承諾屢未兌現。

露台掛有狗皮，刺鼻氣味令人難耐。（華商報）

陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善律師指出，租戶養狗擾民且數量超標，違反《西安市限制養犬條例》，警方可要求限期整改，逾期可強制處置。若狗隻無證或影響公共安全，警方可依法罰款或建議訴訟。租戶撬鎖佔房涉嫌非法侵入住宅，違反《治安管理處罰法》，可處拘留及罰款；若情節嚴重，或構成《刑法》規定的非法侵入住宅罪，最高可判三年有期徒刑。此外，妨礙法院執行可依《民事訴訟法》處以罰款或拘留。

趙律師建議田女士向法院申請進一步強制執行，要求法院加大執行力度，強制租戶搬離，並對租戶的抗拒執行行為進行處罰；保留好租賃合同、法院調解書、執行筆錄、房屋內現狀照片等相關證據，以租戶侵權為由，向法院提起訴訟，要求租戶賠償因逾期佔用造成的損失，以及支付清理房屋等相關費用。田女士則表示，現只能寄望法院解決糾紛，盼早日收回房屋。