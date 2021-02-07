廣州女途人遭天降大狗砸癱　控告整幢樓業主租戶終獲賠百萬

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-02-07 16:01

2018年4月，廣州市白雲區一幢廠房下，一隻大狗從高空跌落，砸中一名女途人致重傷，其後女子被證實高位截癱，司法鑑定結果為一級傷殘、護理依賴程度屬於完全護理依賴。 由於涉事狗隻在墮樓後疑自行離去，也不知狗主何人，該女子將整幢樓的房東和租戶告上法庭求償。近日，白雲法院一審公開宣判此案，在10餘名被告中，法庭判決1名房東及1間電子廠賠償共計近120萬元（人民幣，下同）。

內媒報道指，事發的廠房為兩層不規則多邊形建築物，沒有封閉性管理，也沒有門禁，其中有多個樓梯直通天台。一層二層被分割為多個獨立空間出租，各承租人獨立使用。在天台墮狗方向下方為一間電子廠，這間電子廠當年為了夏天隔熱，在墮狗方向的天台種了花卉瓜果，並築了水壩。

在庭審階段，被告席上有承租方表示從未使用過天台，不應該承擔責任。而即便當時在樓頂種菜的電子廠也認為，不能認定種了蔬菜就引來了狗，這與女路人受傷沒有法律因果關係。承租方的普遍意見是，若要追究責任應該找到狗主，而非將矛頭指向他們。

涉事樓房天台。（《廣州日報》）

法院審理認為，女路人受害是因狗隻從建築物公共區域3樓天台墜落所致，但現有證據無法確定實際侵權人或狗隻實際管理人。被告房東蔡某彰作為建築物的出租人，被告電子廠廣州煌某公司作為天台區域的實際使用人，均負有安全保障義務，以防範、制止高空拋、墜物等侵權行為的發生。

法院指，兩管理人並無採取相應安全防範措施，造成狗隻能夠任意出入天台後墮下，導致女路人人身損害，應當承擔違反安全保障義務致人損害的侵權責任，遂判決兩管理人向女路人賠償共計近120萬。

涉案的電子廠負責人表示無法接受這個結果，他認為天台是一個開放的平台，任何人都可以上去，且涉事狗隻也不是電子廠的，他無法接受要承擔賠償責任。原告律師則說，目前對判決賠償擔責認可，但對數額和承擔責任人數不是很滿意，女子家屬會思考是否決定上訴。

（綜合報道）