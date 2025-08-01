神似周杰倫！粥餅倫河北開分店半年就宣布倒店：連房租都賺不回來
撰文：許祺安
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中國大陸曾掀起模仿華語樂壇天王周杰倫風潮，其中最有名最相似的，就是路邊賣雞蛋灌餅的「粥餅倫」，「粥餅倫」也因此人氣水漲船高，2024年他更從路邊攤攤主成為擁有實體店面的小老闆。
在300多萬粉絲的加持下，他更在河北開設分店。不過，近日他被發現其位於河北石家莊的分店已關門歇業，本人隨後出面證實確有此事，坦言經營半年仍無法回本，「連房租都付不出來」，只能選擇結束營業。
本名白獻英的「粥餅倫」，最初在河北保定擺攤賣雞蛋灌餅，因外型與周杰倫神似，2020年意外被顧客拍攝影片上傳網路後迅速爆紅。他曾在周杰倫天津演唱會場外現身販售灌餅並與粉絲合影，也參加過2023年的周杰倫演唱會，社群平台成功吸引將近300萬粉絲追蹤。
儘管已打響知名度，「粥餅倫」仍腳踏實地做生意，他曾邊哭邊受訪稱自己只因想存點積蓄，不想讓孩子再過苦日子。
2024年，10月「粥餅倫」自路邊攤轉型，終於在天津開設實體店鋪，其後他於石家莊開出新分店。但近日有遊客專程前往石家莊分店打卡卻撲空，鄰近店家與自稱房東的男子證實該分店已經結束營業，並透露該店月租高達人民幣2萬元，目前正尋找新承租人。
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7月30日，「粥餅倫」透過影片回應，坦言「石家莊店幹了半年，連房租都掙不回來」，他稱自己原本是為了讓親友與員工能有穩定收入才選擇開分店，但難以打平收支的情況下，只能忍痛撤出。他坦然表示：「沒緣分就撤了，這沒什麼丟不丟人的。」
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