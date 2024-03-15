「粥餅倫」因神似周杰倫突變300萬粉絲網紅 仍踏實賣餅拒絕帶貨
撰文：TVBS新聞網
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中國大陸曾掀起模仿華語樂壇天王周杰倫風潮，其中最有名、最相似的，相信就是路邊賣蛋餅的「粥餅倫」。
因髮型、五官神似周杰倫，「粥餅倫」生意越來越好，還願意到處現身幫忙店家宣傳，日前也罕見吐心聲：「不想讓孩子再過苦日子！」
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根據陸媒《封面新聞》報導，因與周杰倫長相極其相似，來自河北保定的43歲雞蛋灌餅攤主「粥餅倫」（本名白獻英），以分享日常出攤影片走紅，社群平台成功吸引將近300萬粉絲追蹤。
儘管已打響知名度，「粥餅倫」仍腳踏實地做生意，只因想給存點積蓄，不想讓孩子再過苦日子。
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報導中也提到，「粥餅倫」接受《三聯生活周刊》專訪時，邊哭邊透露這些年的心聲，直言這些年窮怕了，好不容易做個小買賣，能賣幾年餅、能掙錢，且還完人民幣幾十萬元的房貸，就算辛苦也會堅持。
至於不帶貨原因，「粥餅倫」表示，「我只會賣餅，模仿啥的我也不會」。
訪問曝光後，引來許多網友圍觀，誇讚「粥餅倫」很踏實，不受一時流量影響，也從不炒作。
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網友紛紛留言：
「每個倫都是努力生活的倫！加油」
「他在我們這做線下活動，真的整整站5、6小時」
「他是用自己的臉面，給孩子換一個未來」
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