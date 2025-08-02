野外「探寶」挖到藏寶罐　江蘇男賣39件宋元時期首飾賺20萬遭判囚

近年來，探寶型短片風靡內地網絡，吸引不少人追逐一夜暴富的夢想。江蘇句容一男子劉某某受此「啟發」，在野外挖掘到宋元時期的陶罐，內含39件銀鎏金簪飾，其中包括二級文物4件、三級文物6件。他通過中間人沈某某非法轉賣，獲利20萬元（人民幣．下同）。7月25日，句容市檢察院提起公訴，法院以倒賣文物罪判處劉某某有期徒刑五年，罰金3萬元；沈某某獲刑三年，緩刑四年，罰金1萬元。



案發現場。（現代快報）

2023年，劉某某在刷到「野外探寶」短視頻後，購買千元金屬探測器開始「尋寶」。起初，他在村口荒地僅挖到廢鐵殞瓦。枯水季時，他轉向村旁公園的乾涸水庫，用探測器探查淤泥，意外挖出一只布滿青苔的陶罐。回家後，他砸開陶罐，發現內含39件金光閃閃的首飾，欣喜若狂。

涉案首飾。（現代快報）

涉案首飾。（現代快報）

為變現「寶物」，劉某某聯繫在浙江古玩市場認識的掮客沈某某。二人以「家傳寶貝」為幌子，通過網絡聯繫浙江買家王某某，於2023年8月以20萬元價格成交，沈某某分得1.88萬元好處費。2024年2月，句容市公安局根據線索抓獲劉某某，沈某某隨後投案，涉案文物全部追回。經鑒定，39件首飾為宋元時期銀鎏金簪飾，含二級文物4件、三級文物6件，其餘及陶罐為一般文物。

為準確定罪，檢察機關與警方重返現場，通過無人機航拍勘查，確認案發地點非古墓葬或古文化遺址，劉某某行為構成倒賣文物罪。根據《中華人民共和國文物保護法》，境內出土的可移動文物屬國家所有。劉某某、沈某某明知文物為國家禁止經營，卻以牟利為目的倒賣，情節特別嚴重，構成共同犯罪。劉某某為主犯，沈某某為從犯，考慮二人認罪認罰並退贓，法院採納檢察機關量刑建議。