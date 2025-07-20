男子雲南盜保時捷找代駕開回老家炫耀　網笑：尊重交警不尊重刑警

據「昆明警方發佈」消息，雲南昆明一名男子潛入保時捷（Porsche）車主所在公司盜走車鑰匙，因為其並無駕駛執照，於是找了個代駕，將車開回貴州老家意圖炫耀，被警方當場拘捕，目前，案件正在進一步辦理中。



據報道，雲南昆明警方接到一名女子報案，稱其一輛價值140多萬元（人民幣，下同）的保時捷被盜。車主游女士表示，她一直將車停在地下車庫，卻收到了電子道路收費系統的扣費通知，甚至還有違例駕駛的記錄，這才發現車輛消失了。

被盜保時捷。（昆明警方發佈）

接報後，民警立即展開調查，發現犯罪嫌疑人已經將車輛駛往貴州方向。五華分局隨即聯動貴州警方佈控抓捕，當犯罪嫌疑人駕車返回貴州老家時被警方當場抓獲。

民警調取閉路電視發現，犯罪嫌疑人在案發前幾日就潛入游女士所在公司盜走車鑰匙和部分現金，據犯罪嫌疑人交代，其盜走車鑰匙後通過按遙控的方式，在停車場對應上了游女士的保時捷。

被盜保時捷。（昆明警方發佈）

男子潛入辦公室。（昆明警方發佈）

車輛行駛。（昆明警方發佈）

因自己沒有駕照，只敢午夜將車開走「過過癮」。為了不被發現，次日清晨8點前，他又將車歸還原位。因幾次開走車都沒被發現，便叫了個代駕想將車輛開回老家貴州炫耀。目前，案件正在進一步辦理中。

網民評論：

「聽到代駕的那一刻我要笑岔氣了」

「什麼年代了，這種智商，這麼貴的車子偷回老家炫耀」

「說他不懂法吧，他還知道要請代駕，說他懂法吧，他還盜竊」

「這個傢伙只尊重交警，一點也不把刑警當回事。」

