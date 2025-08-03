樓房外牆水泥脫落　21歲遊戲女主播慘被砸死　計劃中秋與男友訂婚

湖南長沙市近日發生一宗高空墜物奪命事件，死者為年僅21歲的遊戲女主播琦琦（化名），事發前一日她才在抖音發佈影片，語氣樂觀堅強，卻不幸於8月1日傍晚散步途中，被疑似從樓房外牆脫落的水泥塊擊中後腦，當場身亡。她原定於今年中秋節與男友訂婚，突如其來的悲劇令親友及網民哀痛震驚。



據內媒報道，8月1日19時許，琦琦在湖南省長沙市開福區北辰三角洲E3區外出散步時，途經社區外圍人行道，突遭高空墜物砸中。目擊者稱現場迅速有警車到場，警方及物業安保封鎖區域、調查取證，並出動無人機拍攝現場。社區一名業主表示，出事地點靠近6號樓，而該棟樓近期正進行外牆維修，有業主早前曾投訴外牆漏水嚴重。

琦琦的伯父表示，姪女與父親同住於該小區，事發時僅是日常外出散步。「目前調查的結果看，很可能是被外牆脫落的水泥塊砸中。」

事故發生地點。

琦琦生前是一名知名遊戲直播平台的女主播，與男友原本定於今年中秋節訂婚。男友的親屬向記者證實，兩人原居於廣東，此次琦琦因事返回湖南，不料竟發生悲劇。該名親屬哀痛表示：「琦琦由奶奶和爸爸把她拉扯大，今年才21歲。她本來準備今年中秋節訂婚的，結果發生了意外。」

男友得知消息後，立即從廣東趕赴長沙，並於8月2日凌晨在抖音發布悼念影片，附上與琦琦的多張合照，配文：「再見了，我的女孩，下輩子我再愛你。」其抖音主頁簡介亦寫著對琦琦的愛意，並標註其帳號。

事故發生現場。

令人心碎的是，事發前一天，琦琦在抖音上傳一條吃超辣麻辣燙的影片，影片中她邊吃邊說出六句對自己的敬語：「第一口，敬自己來到這個世界上，堅強地活著。……第五口，敬自己把自己照顧得很好；第六口，敬自己，永遠告訴自己要保持天真。可以天真，不可以幼稚。」影片中她一邊吃麵一邊自我鼓勵，展現出樂觀獨立的生活態度，然而竟成最後畫面。

本次事故再次引起公眾對建築安全的關注。湖南萬和聯合律師事務所李健律師指出，根據《民法典》相關條款，若建築物及設施發生脫落、墜落造成損害，無法證明自身無過錯的所有人、管理人或使用人，需承擔侵權責任。他進一步強調：「物業服務企業等建築物管理人應採取必要的安全防護措施，預防此類事件發生。若未履行相關保障義務，將依法承擔侵權責任。」

目前，警方已介入調查，事故原因仍在進一步核實中，相關部門亦正協助家屬處理善後事宜。