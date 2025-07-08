真‧熱到爆？　長沙巴士站廣告牌玻璃突自爆　官方：確與高溫有關

受副熱帶高壓影響，多地出現持續性的高溫天氣。有網民在社交平台反映，湖南長沙市有巴士站廣告牌的玻璃自爆，幸無人傷亡。

長沙市公交候車亭運營單位工作人員稱，因長沙市持續高溫，鋼化玻璃受熱擠壓可能會產生自爆現象。



《瀟湘晨報》報道，長沙市公交候車亭運營商工作人員介紹，造成鋼化玻璃破裂的主要原因是氣溫溫差驟變或強外力作用，例如尖銳砂石或人為撞擊。巴士站玻璃面板主材為鋼化玻璃，鋼化玻璃破碎後形成的碎片呈均勻顆粒狀，邊緣鈍化，相比普通玻璃的尖銳碎片不易對人體造成劃傷或貫穿傷‌。

湖南長沙市有巴士站廣告牌的玻璃自爆。（小紅書）

湖南長沙市有巴士站廣告牌的玻璃自爆。（小紅書）

工作人員提醒，乘客候車如發現鋼化玻璃自爆等類似情況，可立即撥打巴士站牌上的聯繫方式作反饋。候車亭運營單位將第一時間到場，布置安全防護設施、清理現場，並有序更換鋼化玻璃，同時會持續加強路面巡查，防範突發情況，發現問題及時處理。