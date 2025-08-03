著急去澡堂沖涼　山西女司機竟景區逆行頂撞交警　交警無奈報警

8月2日，一段白車女司機在山西臨汾隰縣小西天景區逆行並頂撞交警的影片在網絡流傳，引發廣泛關注。據警方回應，該事件未造成人員受傷，目前案件已移交至隰縣公安局龍泉派出所處理。



當日約上午11時，有網民上傳現場影片，顯示一名駕駛白色私家車的女子，在小西天景區路段不聽從現場交警指揮，強行駕車逆行，並多次按喇叭催促前方車輛讓行。片段中可見，交警多次要求女子出示行車證及駕駛證，惟其仍不配合，甚至多次將車輛向前頂撞交警，更疑似壓倒現場一個隔離墩。一名交警向同事說道：「錄了吧，打110報警！」

多位網民指出，事發地點為小西天大橋，該路段為實線禁止跨越，女子行為已構成逆行，更涉嫌妨礙執法。有留言批評其「耍橫」、「危害公共安全」，認為「不聽交警勸阻，這樣的人就不能慣著。」

對此，小西天景區工作人員表示，事發地確實位於景區通道內的「小西天大橋」位置，交警當時正在現場負責交通管制，「景區可能是進不來車了，所以交警讓去2號停車場吧」，但並不清楚女子從哪一方向開入，「是不是逆行要由交警判定，但起碼應該服從現場交警的指揮。」

據悉，女子為當地居民，稱自己趕回家洗澡。

隰縣警方人士向《華商報》證實，當日上午接獲報警，事發過程中無人受傷。該人士指出，事發地設有警戒隔離墩，「但她開車從那個上面拐過來，算是逆行」，且「稍微頂撞了一下，沒有傷到交警，也沒有其他人員受傷」。警方表示，現場交警要求查驗其駕駛證與行車證，屬正常執法，事件目前已移交龍泉派出所處理。

龍泉派出所民警表示：「我們現在正在調查。」另一名民警透露，涉事女子並非外地遊客，而是當地龍泉鎮居民，「她是開車着急去上面的澡堂子洗澡。」警方亦表示，交警與女子家屬目前已就事件展開協調。