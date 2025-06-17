湖北三醉漢赤膊推車返屋企　交警回應：不算酒駕　但不宜提倡

湖北省三名男子酒後不開車，改推車回家，影片在網絡流傳後引發大批網民熱議「是否構成酒駕」。當地交警部門回應指出，此行為不屬於酒駕，但具有一定的交通風險。



綜合多家內媒報道，事件發生於6月11日晚間9時許，湖北襄陽市一名雷姓女子在樊魏路拍下畫面，只見三名男子赤膊上陣，在車來車往的道路上費力推行一輛小型轎車。據稱，他們是為了「避免酒駕」才改以人力推車，並戲稱此舉也是「鍛鍊身體」。

該影片在社群媒體上迅速引發關注，不少網民質疑這樣的行為是否仍屬酒後駕駛。襄陽市公安局交警支隊高新大隊隨即調取沿途監控畫面，發現三人推車從鄧城大道輔路轉入樊魏路，經桃園路路口後於附近一間汽修店停下，全程約500公尺。

從監控顯示，其中一人於車輛駕駛座外側扶著方向盤，另兩人在車尾部推動，車內並無人乘坐，亦無啟動發動機。警方指出，此種行為「不屬於傳統意義上的駕駛」。

湖北3名男子近日酒後推車上路，被路人拍下。（微博）

根據當地交警說法，行為人推車的行為也能證明相關人員主觀上明知酒後不能駕車，而選擇替代性的推車方式，不具有酒後駕車的主觀故意，也不符合車輛處於行駛狀態，不能認定為酒駕。

不過，警方亦指出，三人推車行為發生在機動車道及機非混行道路上，存在「佔用道路從事非交通活動」的違法問題。「如果在推車過程中發生了交通事故，也是屬於機動車交通事故，這種行為也相當危險」，交警提醒，儘管初衷是避免違法，但此類行為亦不宜提倡。