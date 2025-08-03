被Benz女司機亮證迫讓路當事人：已接受對方道歉，望依法處理

內媒《澎湃新聞》報道，此前在網絡反映遭Benz女司機出示證件要求讓路的當時人李先生表示，女司機侯某某已經向他道歉，他也接受了，不過李先生認為侯某某的行為已涉嫌違法，希望相關部門能依法依規進行處理。



廣西防城港有網民反映，近日開車經過一狹窄村道時已提前避讓，對頭的平治車女司機卻要求他倒車。（影片截圖）

廣西防城港有網民反映，近日開車經過一狹窄村道時已提前避讓，對頭的平治車（Mercedes-Benz；奔馳）女司機侯某某卻要求他倒車，對方更出示「證件」威脅他就範。他投訴無門後，將行車紀錄發布至社交平台，但當晚該名女司機竟與警員上門，要求他刪除影片。

平治車女司機要求事主倒車，更出示「證件」威脅他就範。（影片截圖）

平治車紋絲不動。（影片截圖）

事件引起網民關注，8月3日，防城港市委市政府通報調查結果，指當日侯某某所出示的證件，為其消防員丈夫黎某的證件。

李某某稱，行車紀錄儀拍攝到平治女司機「亮證」行為，對方無法抵賴。（影片截圖）

當事人李先生表示，女車主已經向他道歉了，他也接受了，不過李先生認為侯某某的行為已涉嫌違法，希望相關部門能依法依規進行處理。對於官方通報中 「雙方系未出五服的鄰村表親」 這一說法，李先生雖然表示認可，但卻補充道：「我沒去過他們家，我們家也不認識（他們），可能他們家認識我。」