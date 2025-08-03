Benz女司機亮證迫對頭車讓路　官方：執法證為丈夫持有已立案調查

廣西防城港有網民反映，近日開車經過一狹窄村道時已提前避讓，對頭的平治車（Mercedes-Benz；奔馳）女司機卻要求他倒車，對方更出示「證件」威脅他就範。他投訴無門後，將行車紀錄發布至社交平台，但當晚該名女司機竟與警員上門，要求他刪除影片。事件引起網民關注，8月3日，防城港市委市政府通報調查結果。



8月3日，防城港市委市政府通報調查結果。經核查，2025年7月22日17時30分許，李某某駕駛白色哈弗SUV，經過防城區江山鎮某一狹窄村道時，與駕駛黑色平治SUV的侯某某因會車問題發生爭議。

在李某某拒絕要求其退行的不合理讓道要求後，侯某某從車上拿出一本印有「行政執法」字樣的證件，向李某某亮證，並有隨車人員說出李某某的姓氏和住址。事後，李某某曾向有關單位反映問題但未獲滿意答覆，於7月31日將其行車記錄儀上的影片上傳至網絡。

廣西防城港有網民反映，近日開車經過一狹窄村道時已提前避讓，對頭的平治車女司機卻要求他倒車。（影片截圖）

女司機侯某某身份及所拿證件情況

經調查組詢問核實，平治車女司機侯某某非公職人員，父母均為防城區江山鎮某村村民，丈夫黎某為防城港市上思縣某鎮消防救援站二級消防士。當日侯某某所出示的證件，為黎某放在車上的個人持有的《中華人民共和國行政執法證》。

侯某某出示證件是為了嚇唬李某某，以達到讓對方退讓目的，其行為在網上曝光後產生不良社會影響，公安機關正依法調查處理。

黎某當時雖未在場，但違反證件管理相關規定，未妥善保管應由其本人保管的行政執法證件，而是將證件隨意放在其妻私家車上，導致該證件被非法使用，造成嚴重不良後果，涉嫌違反工作紀律，防城港市消防救援支隊已對其立案調查。

關於侯某某是否存在炫富行為，經核查，侯某某駕駛的平治車是其2025年1月購買的二手車，購車價17.8萬元，首付10萬元，貸款7.8萬元，車主為其本人。

平治車女司機要求事主倒車，更出示「證件」威脅他就範。（影片截圖）

李某某「個人信息被泄露」情況

經調查組詢問核實，李某某是南寧市某托育機構個體經營者，常年在南寧工作。事發時，侯某某車上兩名搭乘人員分別為其父親侯某海及其年幼妹妹。侯某海家與李某某父母家相距約800米，雙方為未出五服的鄰村表親。

侯某某與李某某互不相識，但侯某海認識李某某及其父母。雙方發生口角時，侯某海下車交涉認出李某某，並在現場告知侯某某有關李某某家庭地址等個人信息，引導侯某某靠邊讓行。

後經查看7月31日晚江山邊境派出所民警攜帶的執法記錄儀證實，侯某海和李某某母親彼此相識。李某某因常年在外，不認識侯某海父女，聽到對方說出自己的家庭地址，產生誤解和疑慮。

關於李某某和網民質疑公民個人信息被泄露問題，後經公安機關調查核實，侯某某及其父親均無「警務通」和其他政法部門所用的查詢公民信息工具，不存在現場查詢公民個人信息行為。另據公安系統內部排查，2025年7月以來無任何查詢李某某及其父母信息的記錄，沒有發生通過公安內部查詢系統泄露個人信息的情況。

平治車紋絲不動。（影片截圖）

李某某報警後未出警情況

7月24日15時35分許，李某某到戶籍所在地江山邊境派出所，就7月22日與侯某某發生會車糾紛一事報警，表示口述不清楚，用手機向值班民警提供了文字內容，稱侯某某蠻橫且霸道，使其人身安全受到威脅侵害。如果侯某某屬於公務人員，請紀委監委立案調查；如果屬於冒充公職人員損害形象，請公安機關處置。

值班民警查看李某某提供的行車記錄儀影片，未發現有肢體衝突和財物損失，遂告知李某某該事屬於一般糾紛，建議協商處理，如果涉及公職人員違紀違法問題，可向相關部門反映。李某某表示認可後離開派出所。調查組分析認為，民警接報警工作符合警務工作規範。

李某某稱，行車紀錄儀拍攝到平治女司機「亮證」行為，對方無法抵賴。（影片截圖）

民警上門要求李某某刪除影片和道歉的情況

經調查組查驗報警記錄並詢問核實，7月31日21時10分許，侯某某與其父親侯某海、丈夫黎某3人到江山邊境派出所報警稱：侯某某車輛車牌信息被人發布在抖音平台上，當晚陸續收到廣東、江蘇、湖北、河南、安徽、湖南、陜西等地交管12123平台發送的11條違停挪車信息，懷疑車輛信息在互聯網泄露後被套牌使用，請求出警處理。

侯某海自稱認識李某某，知道李家住址，但沒有聯繫方式，請求民警陪同去找李某某解決此事。接警後，江山邊境派出所派出1名民警和1名輔警陪同報警人，於22時17分許到達李某某家中，發現其不在家，遂將情況告知李某某母親，並詢問李某某聯系方式。

隨後，民警致電李某某，告知其發布的影片泄露了侯某某車輛信息，涉嫌民事侵權，並轉述了報警人「讓其刪除視頻、進行道歉」兩個訴求，但李某某沒有同意。當晚民警反覆溝通調解，試圖化解矛盾，均未能成功，此事有當晚民警所用執法記錄儀為證。最後民警告知侯某某保存相關證據，如有必要可向法院提起民事訴訟。

經查，江山邊境派出所民輔警出警中全程開啟執法記錄儀錄音錄像，未發現違法違規和程序失當行為，但在與李某某通話溝通時表述不夠規範嚴謹，防城港市公安局邊境管理支隊已對其嚴肅批評教育。

防城港市委市政府稱，事件源於一宗偶然的交通爭議，本來只是普通的民間糾紛，但因處置不夠妥當，造成不良影響和社會誤解。防城港市將深刻汲取教訓，認真全面整改，對違紀違法和失職失責人員，將實事求是、依法依規嚴肅處理，並及時公布。