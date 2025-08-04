有片｜山西情侶自駕遊遇車禍僅受皮外傷　兩人死裏逃生即領證結婚

山西太原一對情侶近日自駕遊到山東遊玩，回程時卻發生車禍，幾乎整輛車被擠扁，幸司機位及副駕座留出生存空間，兩人僅受皮外傷，就連處理事故的交警都感嘆「你倆能活著也是個奇蹟」。經歷過生死的兩人，回到山西後更立即領證結婚。



事發於7月26日。當事人馬先生憶述，當時他正準備超越前方的車輛，前方掛接車的左前輪突然爆胎失控，將其私家車擠到護欄上，「大概磨了有20多30米吧，最後又鑽進了這個護欄裏」。

馬先生準備超越前方的車輛。（影片截圖）

掛接車的左前輪爆胎，將馬先生駕駛的私家車擠到護欄上。（影片截圖）

掛接車的左前輪爆胎，將馬先生駕駛的私家車擠到護欄上。（影片截圖）

馬先生稱，當時車頭、車尾基本被擠扁，後排的車頂已經塌下，「正好就是我們主駕駛和副駕駛留了個比較富裕的空間。下來以後，我們檢查了一下身上的受傷情況，只有點皮外傷，還算幸運吧」。

馬先生稱，高速交警到場處理事故時，更直言「你們倆能活著也是個奇蹟」。他表示，經過此事，他和女友也算是經歷了一次死裏逃生，感覺更應該珍惜彼此，回到山西後，兩人第一時間就領證結婚了。

馬先生在社交平台上講述事發經過。（抖音）