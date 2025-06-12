小米SU7鄭州鬧市連撞16車多人傷　女司機驚魂未定被警方控制

6月11日晚，一輛小米SU7在河南鄭州鬧市連撞多車，多人受傷。涉事司機已被警方控制，事故原因正在調查。



圖片顯示，多輛電動單車被撞倒地，肇事的白色小米SU7車頭受損嚴重，泵把（Bumper；保險桿）脫落，有傷者由擔架抬走送院。

《紅星新聞》報道，事發於晚上9時31分左右，在鄭州市桐柏南路與隴海西路輔路十字路口處，一輛小米SU7連撞多車。

肇事的小米SU7車頭受損嚴重，泵把脫落。（微博＠老K評說）

肇事的小米SU7車頭受損嚴重，女司機坐在車內驚魂未定。（微博＠老K評說）

多輛電動單車被撞倒在地。（微博＠老K評說）

根據事發時周邊車輛的行車記錄畫面，肇事的小米SU7在通過十字路口時，將一輛正常往前行駛的白色SUV車撞得調轉方向約180度；隨後，小米SU7又再次向前行駛。

有目擊者稱，現場多輛電動單車被撞倒在地，一輛的士車尾受損，肇事的小米SU7前方受損嚴重，事發後交警和急救車到場緊急處置。

傷者由擔架抬走送院。（微博＠老K評說）

多輛汽車被撞。（微博＠老K評說）

多輛電動單車被撞倒在地。（微博＠老K評說）

女司機驚魂未定。（微博＠小張同學-ZBX）

6月12日，相關部門回應稱，毽事的小米SU7車總共撞上8輛汽車、7輛電動單車、一輛電單車，此事故造成現場部分人員受傷，未造成人員死亡。涉事司機已被警方控制，事故原因正在進一步調查之中。

警員在現場指揮交通。（微博＠老K評說）