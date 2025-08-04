北京女病故無子女親戚爭產　法院：親戚分百萬財產，房產收歸國有

內媒《北京日報》報道，北京一名女子病故後留下100多萬元（人民幣，下同）財產和一套房產，因父母去世又無子女，女子的親戚起訴要求分割全部遺產。法院判決財產歸親戚，但房產則收歸國有。



示意圖。（視覺中國）

據報道，北京張女士因病去世，留下包括存款、保險、房產在內的數百萬元遺產。由於張女士未婚未育，其父母也均已去世，其生前也未設立遺囑，遺產的歸屬成了難題。

張女士父母雙方的親戚都認為自己有繼承權，應該分得遺產，於是向法院起訴。主審法官走訪了解到，張女生前患有尿毒症，但生活基本可以自理，實在有困難時張女士的一位親戚和社區工作人員會幫助她去醫院。

法院查明，張女士留下的遺產包括一套房子，價值約400餘萬元，銀行存款、人壽保險金和身故後的喪葬費、撫恤金等共計100多萬元。

示意圖。（視覺中國）

最終，法院根據多名親戚各自對張女士生前的幫扶情況，判決100餘萬元現金由親戚共同繼承，幫扶較多的那位親戚繼承20%份額，其餘親屬分別繼承10%。房產則收歸國家所有，由區民政局管理。

法官解釋，「根據權利和義務對等原則，本案中旁系親屬扶養人已經獲得了對等遺產繼承份額，因此無權再分得房產。」根據民法典規定，無人繼承又無人受遺贈的遺產，歸國家所有，用於公益事業；死者生前是集體所有制組織成員的，歸所在集體所有制組織所有。依據這一條和本案具體情況，法院判決把房子收歸國家所有。