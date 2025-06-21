養老院102歲爺爺表白成功！牽手「小20歲嫩妹」　獲雙方子女支持

養老院的神仙愛情！



中國湖北省武漢市一所養老院，一名102歲的爺爺憑藉多種才藝，成功擄獲85歲奶奶的芳心，2人的戀情羨煞許多長輩。幸運的是，他們的愛情獲得子女們的祝福，也因為有彼此的陪伴，得以盡享晚年甜蜜生活。

武漢市某養老院一名102歲的爺爺憑才藝擄獲85歲奶奶的芳心。（微博影片截圖）

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據《極目新聞》報導，102歲的姜爺爺是養老院的「文藝達人」，無論是書法、繪畫樣樣精通，還擅長演奏多種樂器；85歲的張奶奶則是「手工能手」，尤其手工絲網花更是一絕，深受大家喜愛。兩人正是在養老院的活動中相識，張奶奶的善良直爽深深吸引姜爺爺，而姜爺爺多才多藝又體貼的性格，同樣讓張奶奶著迷。

原先，這對「老夫妻」還擔心子女們反對，沒想到家人全都給予支持，張奶奶的兒子表示：

只要老人開心，我們就高興。

有了家人們的祝福，他們也終於可以自在的相處，讓平淡的日子增添樂趣。

姜爺爺說：

也是緣分、合得來，互相照顧，（雙方）子女很支持這個事情，兩個人在一起，不感覺到孤獨，有笑聲、有說話，我們倆就感覺到幸福，感覺到美滿。

養老院的工作人員也提到，姜爺爺雖然年過百歲，但依舊精神矍鑠、耳聰目明，有了張奶奶的陪伴，狀態又更好了。張奶奶時常幫姜爺爺整理衣物，姜爺爺則幫張奶奶的手工作品題字，兩人相互照顧，溫馨又甜蜜。

平時，姜爺爺作息規律，常參加集體活動，談及長壽秘訣，他也不藏私分享：

香煙盒上寫著吸煙有害健康，但抽煙的人還是會抽煙。

其實大家都知道怎樣的生活才是健康的，關鍵在於是否確實執行罷了。

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