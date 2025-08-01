內媒實測上海無人駕駛的士：乘車體驗平穩　遇單車逆行懂減速

7月31日，上海浦東新區迎來無人駕駛的士試運營，內媒記者親身體驗了一輛無司機、無安全員的智能的士。搭載先進傳感器與自動駕駛技術的車輛行駛平穩，猶如「老司機」駕駛。8月1日起，該服務將正式向公眾開放，初期以浦東金橋和花木為起點，逐步擴展至全區。



據《澎湃新聞》報道，在2025世界人工智能大會閉幕後，上海浦東發放一批智能網聯汽車示範運營牌照，無人駕駛的士隨之進入試運營。7月31日下午，記者在浦東金橋川橋路通過小馬智行App預約，輸入目的地後，一輛無人的士緩緩駛來。乘客需在手機解鎖車門後坐於後排，繫好安全帶並點擊車內屏幕「立即出發」，車輛便自動啟動，轉向燈亮起，軚盤自行轉動。

無人駕駛的士行駛平穩。（澎湃新聞）

行駛中，車輛表現智能，路況順暢時適當加速，遇逆行單車則提前減速，煞車與起步平順，乘車體驗舒適。抵達目的地後，語音提示乘客下車，車輛短暫停留後自動駛離。

小馬智行公關負責人戴敦峰介紹，獲發牌照前，車輛經歷多階段嚴格考核，從有安全員到全無人駕駛，需跑滿規定里程且無事故、無違章。該公司累積5000萬公里公開道路測試，覆蓋全國多地，經驗豐富。車輛配備4個激光雷達、7個攝錄鏡頭及多個毫米波雷達，可實時監測500個行人軌跡，猶如車輛的「眼睛與耳朵」。

車輛配備4個激光雷達、7個攝錄鏡頭及多個毫米波雷達，可實時監測500個行人軌跡，猶如車輛的「眼睛與耳朵」。（澎湃新聞）

戴敦峰表示，系統能提前預判行人行為，如判斷行人可能橫穿馬路，從而及早減速，確保安全與效率，媲美資深司機。目前車輛採用點到點自動駕駛模式，起租價14元（人民幣）/3公里，超出部分每公里2.7元，超過15公里後每公里3.6元。

初期運營範圍覆蓋金橋和花木，沿申江路、錦繡東路、黑松路及楊高中路行駛，8月1日起向公眾開放，每周一至周五7:30至21:30提供服務。戴敦峰坦言，試運營初期車輛數量有限，市民嘗鮮熱情高漲或需較長等待，後續將根據需求增投車輛，逐步擴展至浦東全區。