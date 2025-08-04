巨人太裸？寄生獸違公序良俗？上海動漫展列禁止Cosplay名單遭疑

內地年度最大型電子娛樂展「ChinaJoy 2025」近日於上海舉行，吸引大批動漫與Cosplay愛好者到場共襄盛舉。不過，有內地網民發現，展場內竟豎立起一張「禁止Cosplay黑名單」的告示，當中列出多部知名動漫作品，包括《死亡筆記》、《進擊的巨人》、《寄生獸》及《School Days》等，引發網上熱議。



台媒ETtodat報道，該告示以「違背社會主義核心價值觀及公序良俗的著裝，將無法入禁場」為由，禁止Cosplay名單中的所有角色，並標註此舉依據中國文化和旅遊部所公布的「網絡動漫產品黑名單」。黑名單內容除了禁止Cosplay，更進一步禁止展會內對相關作品的展示、銷售或傳播行為。

不少知名作品都進了黑名單。（微博）

被點名的動漫作品，涵蓋多部廣受歡迎的經典與人氣之作，包括《死亡筆記》、《寄生獸》、《東京喰種》、《暗殺教室》、《進擊的巨人》、《黑執事》、《我的狐仙女友》、《學園默示錄》、《刀劍神域》、《惡魔獵人》及《School Days》等。

《死亡筆記》是由大場鶇原作，小畑健作畫的日本懸疑少年漫畫。

告示下方亦特別呼籲觀眾，「如在展會內發現涉及違規動漫的展示、銷售或傳播行為，請及時向現場工作人員反映或透過官方管道舉報。家長及監護人請加強對未成年人的引導，共同抵制不良文化內容，選擇健康向上的觀展內容。」

消息曝光後，在網上引起大量討論，許多網民對於禁令感到困惑與不解，「《寄生獸》是宣導愛護地球、保護環境的也被禁？」「《惡魔獵人》打怪物有什麼好禁？」「《進擊的巨人》是怕巨人都沒穿衣服？」「《School Days》要禁什麼？禁止在場內當誠哥？」

（《進擊的巨人》劇照）

亦有內地網民表示，該名單其實早在約10年前已經出現，如今只是「舊事重提」，而且「很多作品都完結很久了，現在年輕人根本沒看過」。

【日本百大漫畫選舉】第16位／堀越耕平《我的英雄學院》。（網上圖片）

另外也有人質疑標準不一，指出「內地飽受批評的《我的英雄學院》都未有列入黑名單」，反倒是一些「正面向上的作品」被列禁，質疑文旅部的審查標準。