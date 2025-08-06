杭州「假裝上班公司」走紅　老闆：員工非躺平　而是為找更好自己

浙江杭州近日出現一家「假裝上班無限公司」走紅網絡，其提供「朝九晚五」的付費上班服務，每天收費30元（人民幣．下同），場地面積400多平方米，設有工位、會議室、接待室和直播間等，兩個多月吸引三四十人前來「上班」。周一（4日），創始人陳英健向媒體表示，來此假裝上班的「員工」有居家辦公的、勵志創業的，還有暫時失業的，但他們並非躺平人群，實際上是為了找到「更好的自己」。



據陳英健介紹，公司的靈感來源於公司的「一號員工」小儲。當時，小儲剛畢業不久，還沒有找到工作，於是想嘗試自己創業，他想起快畢業時，曾在學校和同學開的玩笑，就是現在工作不好找，不如畢業後開個「假裝上班公司」專門收容那些暫時找不到工作的人，讓他們來付費上班。他越想越覺得這個想法可行，就製作了商業計劃書。

陳英健恰巧手頭上有一些閒置的辦公場地，剛好可以拿出來做點事，便和小儲一拍即合，將原來閒置的工位利用起來，租給來此假裝上班的「員工」，日付30元每天，也可以選擇包月，價格在300元至600元不等，剛剛畢業的大學生每月則優惠只要150元。

「假裝上班無限公司」老闆陳英健。（極目新聞）

兩個多月來，已有三四十人前來「上班」，不過「假裝上班」的人只有少數是真的不想工作的，「過來拍個照片發給家裏人看一下就走了，給了我們50元」，至於其他多為暫時沒找到工作或需要辦公場地的人。陳英健稱，前來「上班」也需要向公司遞交申請表，及確認安全責任和相關協議，還要進行面試，面試也會讓「求職者」介紹自己，回答問題。對於比較迷茫的「員工」，陳英健還會讓他們跑他另外幾家生產溫州小吃、蜂蜜水等產品的公司的訂單，利潤三七分，員工拿大頭。

陳英健強調，來此假裝上班的「員工」並非躺平人群，實際上他們都很有才，是為了找到更好的自己。例如，有個人剪輯特別厲害，還有做策劃運營的，「基本上就可以成了一個團隊了」。也有人從「假上班」變「真上班」，例如來自貴陽的小彭到杭州創業做線上酒水生意，需要臨時辦公場地，便來到「假裝上班公司」，可經營了一段時間後，發現生意並不好做，利潤微薄，於是在與陳英健閒聊後，就加入了他的其他公司。

本身是小紅書博主的朱小姐也是其中一員，此前她在一家電商公司上班，有時做做副業，在小紅書上賣東西。後來副業越做越好了，若繼續上班，時間會顧不過來，她索性辭職在家自己幹。然而一段時間後，她發現在家中的辦公效率很低，剛好在網上看到「假裝上班公司」，租金不貴，對她來說能有一個更好的辦公氛圍，不但效率因此提高，還經常能跟其他一些想要創業的人思想碰撞。

陳先生坦言，自己最開始只是想幫忙，沒有其他想法，但隨著流量，現在可能有點被網暴，因有人覺得他太高調。他強調，其實這個不算事業，也上升不到做慈善的高度。

全國範圍內企業名稱中帶有「假裝上班」四個字的公司有14家。（愛企查App截圖）

據內媒報道，「假裝上班」這概念近兩年一直受到關注，在北京、成都、濟南等地都有相關公司。企查查數據顯示，全國範圍內企業名稱中帶有「假裝上班」四個字的公司有14家。還有多家企業注冊了「假裝上班」的商標。杭州人力社保局勞動關係處工作人員表示，「假裝上班」實際上沒有建立勞動關系，所以不涉及勞動法律法規，更多的是市場監管層面的界定，可能算是出租工位。