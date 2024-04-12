85名員工全是薪水小偷！找臨演「扮客戶」假裝上班　公司崩潰報案

上海市浦東新區人民檢察院近期辦理了一起特大團夥職業騙薪詐欺案。據悉，一家外地企業赴上海開設子公司，招募的85名銷售人員竟然都是職業騙薪人，導致銷售業務陷入癱瘓。截至目前，檢方已起訴188人，現有178人被判刑。



內媒《澎湃新聞》報道，上海市浦東新區人民檢察院（以下簡稱「浦東新區檢察院」）4月11日對被告陶某某（職業騙薪團夥成員）詐騙案公開開庭審理。在過去的幾年間，該團夥肆無忌憚地瞄準滬上眾多中小企業瘋狂實施詐騙，讓被害企業不堪其擾，有的企業甚至因此倒閉。

檢察機關表示，2020年1月至案發，以楊某某等人為代表的職業騙薪群體，透過偽造學歷證書，虛構工作經歷、個人能力入職企業後，以虛構拜訪客戶記錄等方式製造自己正在為公司努力工作的假象，以此騙取公司支付的底薪或業務報銷款項。

上海檢方承辦群體職業騙薪案，目前已起訴188人，現有178人被判刑。（資料照片）

當被害單位發現上述人員未能為公司帶來任何收益、業績一直為零，欲將其解聘時，部分人員還會以「正在尋找客戶、客戶資金馬上到位」等方式拖延在職時間，以騙取更多薪資。經統計，檢察機關認定被害企業260餘家，該集團涉案金額高達3500餘萬元（人民幣，下同）。

根據「案件聚焦」微信公眾號報道，管姓女子高中文化水平，這幾年她與丈夫在上海陸陸續續入職了100多家公司。

管女說，她和丈夫的最高紀錄，每個人每個月，同時在10多家公司兼職，個人月入薪20多萬。管女的丈夫徐姓男子，2年多的時間裡，在197個單位曾經任職，獲得薪水近200萬元。

職業騙薪群體不僅入職多家企業，還花錢找臨時演員假扮客戶、虛構拜訪客戶紀錄。圖為示意圖。（視覺中國）

檢察官薛松表示，「有家外地企業到上海開設子公司，招募的85名銷售人員竟然都是職業騙薪人，導致銷售業務陷入癱瘓。這不僅使公司業績和聲譽雙雙受創，更傷害了企業對上海營商環境的信心。」

據悉，騙薪集團的首選，通常是人事查核不嚴的公司。然後大多只有高中或專科學歷的騙子們，偽造假學歷，甚至海歸金融高學歷，順利入職小型金融公司後，就會謊稱自己有高淨值的客戶資源。而實際上，他們帶到公司的高淨值客戶，都是花幾十元僱來的臨演。

2023年10月起，浦東新區檢察院以涉嫌詐欺罪陸續對這起職業騙薪系列案中的犯罪嫌疑人依法提起公訴。截至目前已起訴188人，現有178人被判刑。