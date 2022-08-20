真•扮工｜內地現失業青年「假裝上班」潮　主因是怕父母擔心

內地出現年輕人失業後「假裝上班」的奇怪風潮，有失業青年向官媒《中國青年報》表示，這樣做主要是為避免父母擔心，雖然假裝上班的日子很艱苦，但卻不後悔。



《中國青年報》報道稱，「這屆年輕人選擇假裝上班」的主要因素是家人——怕家人擔心、父母不支持（待業）、不想讓爸媽失望，這些原因實則都是「家人對彼此的愛護」。

報道中採訪了4名「扮工」青年。其中，90後女子許璐（化名）依然告訴家人自己「7點起床，上班、下班、睡覺」，但她其實每天9點起床，快到中午才吃完早飯，學習英語、準備面試、跟朋友閒聊，才是她真實的一天。

許璐的這種狀態已持續一週。一個星期前，上級告知她被裁員了；翌日，人事部門與她溝通賠償事宜；第三天，辦理離職手續。僅3天，許璐就從一名軟件行業的大廠員工，變成了無業人員。她沒敢把這個消息告訴家人，除了老公和一位借住在她家，想瞞也瞞不住的親戚。而她這麼做的原因很簡單：「怕父母擔心。」

近年來，「小鎮青年」由大都市返鄉就業成為趨勢。（視覺中國）

報道稱，假裝上班不再只是中年人的專屬，當有的年輕人開始選擇假裝上班，「背後不只是無奈，還有對自我實現的渴求」。

被裁員後，許璐難過的情緒沒有持續太久，她更多的是為求職和生活擔憂。「暑期是招聘淡季，工作不好找，我們還有房貸和車貸要還。」所幸，丈夫的工資可以維持二人開銷，「只是存錢的速度變慢了」。

來自四川農村的朱輝也未向父母透露自己離職，他認為，「他們離得遠，幫不上忙，何必讓他們擔心？」離職後一開始，朱輝的午飯還有肉類，沒過幾天，他就為省錢只吃素食。後來，他找表姐借了500元。

內地青年就業形勢嚴峻。（資料圖片／梁鵬威攝）

又過了半個月，朱輝找到新工作，始向家人透露經過。雖然假裝上班的生活很艱苦，但朱輝並不後悔自己的選擇，這甚至更堅定了他對家人「報喜不報憂」的想法，「爸媽真的很容易擔心」。

國家統計局：青年失業率近2成 創新高

值得留意是，7月15日，中國國家統計局發布的數據顯示，城鎮調查失業率從4月的6.1%，降至5月的5.9%，6月進一步降至5.5%。不過相比之下，青年人就業壓力卻在增大。6月份，16至24歲城鎮青年失業率為19.3%，處於今年以來較高水平。

統計局發言人認為，青年群體初次進入勞動力市場，普遍面臨摩擦性失業困境，同時受疫情影響，企業吸納就業能力下降，年輕人求職渠道在疫情條件下也受到了阻礙。加之今年高校畢業生總量又創歷史新高，加劇了青年人就業壓力。