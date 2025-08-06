遼寧17歲女遭霸凌　施暴者直播炫耀更6.6元賣片：未滿14歲不處罰

8月4日，遼寧瀋陽市民彭先生向內媒反映，其17歲女兒小彤（化名）三個月前在校外遭多名外校學生霸凌，施暴者不僅開直播炫耀打人經過，更以6.6元人民幣（下同）的價格在網絡公開販賣毆打現場影片，行徑猖獗。



據彭先生所述，小彤去年於瀋陽某職業技術學校報讀化妝班，今年4月中旬因在一名男生的社交賬號留言，引發該男生女友不滿，遂糾集多名女生對小彤施暴。4月21日下午，小彤在瀋陽市鐵西區沈遼路萬達廣場地下通道內，遭多名不同年齡段的女生圍堵毆打，過程被拍成影片。事後彭先生報警，涉案人員均受處罰，其中未滿14歲者因法律規定免予處罰。

施暴者通過直播的方式炫耀、分享打人經歷。

施暴者在網絡售賣打人影片。

然而，事件未因警方介入而平息。小彤的同學及家屬發現，施暴者竟通過網絡平台以6.6元價格兜售毆打影片，更開直播分享霸凌經歷，甚至揚言「未滿14歲不予處罰」。彭先生痛斥：「這些人太猖狂了！」目前已向警方提交相關證據，要求追究後續責任。

8月4日，瀋陽市鐵西區委宣傳部工作人員回應稱，小彤就讀的民辦學校由當地人社局主管，霸凌事件正由該部門調查。翌日，鐵西警方確認已對4月21日的霸凌事件作出處置，涉事人員均受相應處罰。針對後續的直播及販賣影片行為，警方已取得網絡流傳的影片、圖片資料並進一步取證，將適時公布進展。