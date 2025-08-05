四川江油14歲女遭霸凌　施暴者｢進警局10次都沒事｣　民眾憤怒抗議

四川綿陽江油市近日爆出一宗校園霸凌事件，引發社會廣泛關注。多段網傳影片顯示，一名14歲賴姓女學生於7月22日被三名分別為13至15歲的女生誘騙至一座爛尾樓內，遭遇長達4小時的辱罵、毆打及脅迫行為。8月4日，警方對事件進行公開通報，然而處理結果未能平息民憤，大批市民自發上街要求嚴懲施暴者。



根據江油市公安局8月4日發佈的通報，劉某甲（女，15歲）因與賴某某（女，14歲）發生矛盾，遂邀約劉某乙（女，13歲）、彭某某（女，14歲）將其帶至江油市一棟廢棄樓房進行辱罵、威脅及毆打，造成賴某某頭皮、雙膝等多處挫傷，經鑒定為輕微傷。同行人員在旁圍觀並拍攝影片，並上傳至網絡，引起廣泛關注。

受害人一度表示父親會報警，但霸凌者囂張回應：「你覺得我們怕你嗎？又不是沒進去過。」另一人則補充：「都進去10多次了，沒20分鐘就出來了。」此言論引起公眾對未成年人保護制度的憤怒與質疑，認為法律對未成年人違法行為過於寬容。

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據受害人家屬透露，賴某某此前已遭該群人多次欺凌，甚至在學校遭長期孤立。網上流傳消息指其母親為聾啞人士，可能成為受害人被針對的原因之一，但家屬表示「該說法是否屬實無法證實」，同時強調施暴者家屬至今仍未道歉，並要求當局公平處理事件，為孩子討回公道。

公安通報指，目前已對劉某甲、彭某某作出治安處罰，並依法依《預防未成年人犯罪法》將其送往專門學校矯治教育；劉某乙及其他圍觀者則被批評教育，並責令其監護人嚴加管教。官方亦表示，相關部門正積極介入事件，對受害人進行心理疏導與安撫。

不過，該通報未能平息民憤。網傳影片顯示，8月4日，江油市政府外聚集大量民眾要求嚴懲加害者。其間有人高唱國歌、喊口號表達訴求，與警方爆發推撞，甚至傳出警方暴力清場，包括持甩棍毆打及使用辣椒水，多人被捕，更有網民指有軍用信號干擾車出現。

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對此，綿陽市公安局相關人員回應稱「實際是現場阻塞交通，不聽民警勸阻的人被帶離現場」，否認發生暴力清場。

事件持續發酵，社會各界高度關注對未成年人違法行為的處置準則及法律約束力。澎湃新聞評論指出：「如果家長不願管、管不住，司法與社會也可以『教做人』。」