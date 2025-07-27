江西曝多名未成年人圍毆同學　霸凌者叫囂「我沒16歲歡迎報警」

江西宜春市萬載縣發生未成年人霸凌事件，數十名未成年人圍毆多名受害者，甚至叫囂「我沒16歲歡迎報警」，並拍片上傳至網絡。



《大象新聞》報道，江西萬載曝出多段未成年人圍毆影片。畫面中，一名十幾歲身穿白色短袖衫的少年，被8、9個同齡人輪流掌摑、腳踢，毆打者一邊施暴一邊捉住其頭髮，威脅他不得報警，還聲稱自己是未成年人，報警也不會被處理。

一名穿白色短袖衫的少年被8、9個同齡人輪流掌摑、腳踢。（大象新聞）

被打得跪地求饒的少年點頭承諾「不會報警」，卻迎來更密集的拳打腳踢。施暴者中還有3名女生參與，一名戴藍色口罩的女生甚至揪著少年的頭髮，一邊掌摑一邊讓對方叫她「媽媽」。

在長達5分鐘影片中，該少年先後遭到反覆掌摑62次、腳踢48次。臉和眼睛明顯被打得紅腫，身上的衣服污跡斑斑。施暴者邊毆打邊用手機拍攝，並將影片上傳到網絡，引發關注。

一名戴藍色口罩的女生揪著少年的頭髮，一邊掌摑一邊讓對方叫她「媽媽」。（大象新聞）

警方通報與實際施暴人數不符？

7月22日，江西萬載縣公安局發布警情通報。經查，片中所涉案件發生於2025年6月20日，李某某因瑣事與同校學生朱某某發生矛盾，朱某某喊來胥某某等5人在校外毆打李某某，事後經鑑定李某某為輕微傷。當日，萬載縣公安局接到李某某家屬報警後立即調查，並依法對朱某某等6名違法行為人作出行政拘留處罰決定(均因未滿16周歲不予執行)。案件辦理過程中，應受害者家屬要求，該局依法組織當事方進行調解，違法行為人已取得受害人及家屬諒解。

不過，警方通報的施暴者人數與影片中的人數不符。通報稱，朱某某喊來胥某某等5人在校外毆打李某某，但片中顯示參與毆打的遠不止6人，清晰出現在鏡頭內的施暴者有3名女生和5至6名男生。

警方通報。（大象新聞）

7月25日，江西宜春萬載縣公安局康樂派出所副所長周道平表示，6月26日，警方已將違法嫌疑人全部抓捕到位，並對他們作出行政處罰，目前案件已經結案。關於人數問題，警方解釋，之前受害人指認6名非法行為人毆打他，警方當時沒有看到影片，後來影片在網上流出，警方仔細核對後又對其他3人採取措施。

對於警方為何相隔近一個月後才發布警情通報，周道平解釋，是因為保護未成年人的目的，才沒有在網上宣傳此案，「7月20日左右，我們發現網絡上流傳很多視頻，這個時候我們公安機關有必要發布警情通報，將事件結果公之於眾，以正視聽」。

受害者不至一人

有爆料者稱，手上還有3段同類影片，涉及多位被毆者，而施暴者均為同一夥人。

第一段影片長3分45秒，一名少女在室內被3名女生和2名男生輪番掌摑，被逼將拖鞋頂在頭上做蹲起的動作。第二段42秒長的影片中，施暴者用樹枝抽打一名被打得躺在地上蜷縮的黑衣少年，不時還有人踢他。第三段影片長1分50秒，一名黑衣少女被施暴者謾罵，輪流掌摑、飛踢，期間她不堪忍受企圖逃開，結果又被追上，5、6名施暴者將她圍住，輪流用腳踢，少女被踢倒在地後，一名男生跳上去踩了一腳。

第一段片，少女被逼將拖鞋頂在頭上做蹲起的動作。（大象新聞）

第二段片，施暴者用樹枝抽打一名被打得躺在地上蜷縮的黑衣少年。（大象新聞）

第三段片，黑衣少女被施暴者謾罵，輪流掌摑、飛踢。（大象新聞）

第三段片，黑衣少女被施暴者謾罵，輪流掌摑、飛踢。（大象新聞）

針對這3段影片，周道平稱，3宗案件都是之前發生，因為受害人沒有報警，警方並不了解。在影片曝光後，警方通過梳理影片，對片中涉及的施暴者作出了相應處理。

近年來，內地未成年嚴重犯罪案件時有發生，但卻因未達刑法規定的刑事責任年齡，加上《未成年人保護法》對青少年犯罪採寬容態度，令加害人輕易逃脫法律嚴懲，因而惹出不少爭議。

2021年3月1日，內地刑法修正案下調法定最低刑責年齡，已滿16周歲的人犯罪，應當負刑事責任。已滿14周歲不滿16周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強姦、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪的，應當負刑事責任。已滿12周歲不滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任。

對依照前三款規定追究刑事責任的不滿18周歲的人，應當從輕或者減輕處罰。因不滿16周歲不予刑事處罰的，責令其父母或者其他監護人加以管教；在必要的時候，依法進行專門矯治教育。