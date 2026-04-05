有片｜江蘇動物園火裙舞裙擺起火　女演員跳湖自救　節目緊急叫停

4月2日晚，江蘇南通森林野生動物園一名女演員表演火裙舞時，裙擺被火引燃，她在慌亂中立即奔跑並跳入一旁湖水中自救。

4月3日，江蘇森迪文旅集團稱，女演員被灼傷，事後已入院治療，目前情況平穩。園方立即終止該節目演出，並開展對各類項目的全面檢查。



影片顯示，當晚戶外表演現場，一名女演員蹲在地上，紅色裙擺散開圍在身旁。兩名工作人員手持火把點燃裙擺。火焰沿裙擺開始燃燒後，表演者雙手隨之舞動，後來站起轉圈時，火勢並未減弱，她試圖解開裙擺未果，於是迅速跑向一旁的湖中，跳入淺水區撲滅火勢。

女演員未能解開燃燒中的裙擺。（影片截圖）

女演員跳入湖中撲滅裙擺火勢。（影片截圖）

4月3日，江蘇森迪文旅集團發布通報稱，一名火裙舞節目演員在該園演出即將結束時，不慎被火環灼傷，隨即就近跑向旁邊的淺水灘滅火。事發後已立即將演員送院治療，目前情況平穩。

同時，動物園立即終止該節目演出，並開展對各類項目的全面檢查，確保安全。對於本次事件為遊客帶來的不良體驗深表歉意。

+ 3

另據《海峽都市報》報道，園方工作人員回應稱，該演出確實設有點火環節，但具體為何導致火勢失控，細節尚不清楚。演職人員沒有受傷，目前園區各項運營正常。