河南馬戲團女演員空中吊環失手墮下　村委會：手滑了，無生命危險

3月11日晚，河南漯河市黑龍潭鎮老應村，有馬戲團女演員表演時從空中吊環墮下。村委會工作人員稱，馬戲團私下向村民租借空地表演，女演員疑似因「手滑」墮下導致骨折，所幸無生命危險。



馬戲團女演員在空中吊環展示了旋轉、懸吊、平衡等動作。（影片截圖）

影片顯示，女演員隨空中吊環慢慢升上約2米高的半空，展示了旋轉、懸吊、平衡等動作，但在變換動作時疑因姿勢錯誤不慎墮下，周圍觀眾立即驚叫。

馬戲團女演員從空中吊環墮下。（影片截圖）

《華商報大風新聞》報道，3月10日至12日，漯河市豫劇團到老應村為村民演出6場文武大戲。這是老應村古會的傳統項目，每年都會吸引大批戲迷觀看。

3月12日上午，村委會工作人員稱，出事的表演並非老應村組織的活動，和大戲無關，是馬戲團私下租用村民的地方表演，「演員應該是手滑了，掉了下去，骨折了，沒有生命危險」。

漯河市城鄉一體化示範區工作人員稱，領導已到現場查看，具體情況了解後再反饋。