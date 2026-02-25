黑布蒙頭雙手反綁跪地　河北一景區猴子表演涉虐畜　官方介入調查

河北石家莊鹿泉區龍泉古鎮景區的猴子表演涉嫌虐畜，一隻猴子跪地被黑布蒙頭，雙手被反綁在膠棍上。不少網民表示，表演畫面令人不適。

2月25日，景區回應稱，已第一時間與表演方解除合約，節目已停演。鹿泉區文化廣電體育和旅遊局工作人員稱，正在積極調查事件。



圖片顯示，一隻身穿黃色背心的猴子被黑布蒙頭，跪在地上，雙手被反綁在膠棍上。另有圖片顯示，一隻猴子嘴巴套上金屬套，頸上拴了一條長繩，現場有不少觀眾圍觀。

猴子跪地被黑布蒙頭，雙手反綁在膠棍上。（極目新聞）

猴子嘴巴套上金屬套，頸上拴了一條長繩。（極目新聞）

《極目新聞》報道，2月25日，龍泉古鎮景區工作人員表示，景區與表演方是合作關係，沒有管理權，目前已與表演方解除合約，停演該節目。景區客服表示，節目單上已經沒有上述表演。

據公開信息，龍泉古鎮位於河北省石家莊市鹿泉區文化旅遊休閒核心區域，項目總規劃占地面積為948畝。2021年2月，被評為2020年度河北省「十大文化產業項目」。