被班主任帶入賓館開房猥褻　15歲女學生重度抑鬱服藥自殺被救回

《華商報大風新聞》報道，河南一名15歲女學生周雨（化名）被54歲劉姓班主任以「帶她出去吃飯」為理由，在上課期間被帶至賓館，期間劉姓班主任猥褻周姓女學生，事發後周雨出現重度抑鬱，家人幫她安排轉學，今年1月她更服用過量阿莫西林（Amoxicillin）企圖輕生，家人報警後，劉姓班主任僅被行政拘留10日。



根據光山縣教體局表示，涉事老師已降級，調離教學一線，但周雨的父親周海（化名）氣憤表示希望能追究刑事責任，「行政拘留10日太輕了，作為班主任應該為人師表，卻做出如此下作的事，我希望追究其刑事責任。」



受害人多次遭到班主任猥褻。（AI生成圖片）

班主任帶高一女生去賓館 寫假條稱「因生病請假一天」

1991年出生的周海是河南省光山縣人，2010年，他的女兒周雨（化名）出生。在他眼裡，女兒雖然平日有些內向，成績也一般，但很乖巧、聽話。2025年9月，15歲的周雨考入光山縣某高中。周海說，家裡距離學校約10公里，女兒上高中後便住校學習，每兩周回家一次，「有時週末會在學校補課。」

11月8日，周海讓親戚幫忙接周雨回家。上午10時許，他接到親戚的電話，對方稱女兒沒在學校，「我回家後問女兒怎麼離開學校了，女兒說是班主任劉某帶她出去賓館開房了。」周海立即帶著剛回家的女兒前去賓館所在地的派出所報案。

11月9日，轄區派出所出具《報案回執》，稱已收到周海關於女兒遭強制猥褻的報案。

根據蓋著所在學校印章的《請假條》顯示，因生病請假一天，從11月7日至11月8日，假條上可以看到學生周雨，班主任簽名「劉某」。（大風新聞）

涉事老師事發前曾試圖購買保險套 賓館有住宿客人曾聽到女孩哭聲

在警方的詢問筆錄中，周雨稱，案發前一天（11月6日）自己和同學因為小事引發矛盾。當天下午5時，劉某在向她了解情況時，說她很可愛、很漂亮，然後帶她去辦公室詢問家庭情況等，「他讓我今後把他當成自己人。」

周雨表示，11月7日，劉某給了她一張假條，並表示要帶她出去吃飯，「我以為老師想讓我做班裡的情報員。」當天下午3時，劉某給她200元，讓買東西吃，然後就帶她去附近一家牛排店吃飯，期間劉某多次摸她的手、腿。

周雨說，隨後，劉某稱要在賓館開一間房，雖然意識到不對勁，但因她是私自離校，便跟著劉某。到賓館房間後，劉某拉上窗簾鎖上房門後，想抱住她，「我躲開，說你有孩子和老婆，你對得起他們嗎？他說，沒事沒事。」劉某又將她壓在床上，她拒絕，劉某遂離開。

周雨說，「我以為他是想帶我吃個飯，開房給我一個住宿的地方，他自己回家。拒絕他後，他讓我不要給家長說他帶我開賓館的事。」

根據2025年11月19日劉某在警方做的筆錄顯示，劉某54歲。其稱，事發當天，同事電話聯繫他，稱周雨與班裡同學打架了，他便前往學校，帶周雨去吃飯，給周雨在賓館開了一間房。

筆錄中提及，警方調取監控發現，事發當天，劉某曾於11月7日下午2時前往一家藥店，在安全套櫃台前停留。對此，劉某稱，是因為他沒用過，比較好奇。

警方的案件現場訪問記錄表顯示，警方對賓館一名住宿客人進行詢問，對方稱，11月7日下午6時20分左右，其下樓拿東西後回房間，聽到對面房間有小女孩哭的聲音，當時其沒有在意，便回房了。

11月19日，光山縣公安局出具《行政處罰決定書》，認定劉某對周雨實施了猥褻，其違法行為嚴重，決定以猥褻對其處以行政拘留10日處罰。

光山縣公安局出具《行政處罰決定書》，認定劉某對周雨實施了猥褻。

女學生轉學後突然服藥輕生 所幸同學及時發現

「這件事對我女兒造成了嚴重的心理傷害」，周海說，女兒時常自言自語，說信任的老師卻那樣對她。

據2025年12月18日醫院出具的《心理健康臨床症狀自評量表》顯示，周雨存在重度抑鬱症狀、中度焦慮症狀、中度敵對症狀、重度恐怖症狀、重度偏執症狀、中度精神病性症狀等。

周雨的《心理健康臨床症狀自評量表》。

周海回憶，雖然去年12月下旬孩子已經轉學，但這件事對她傷害很大，「事發後，女兒特別怕一個人獨處，經常自言自語，說自己那麼相信老師，為什麼老師要這樣對待她。她沈默寡言，平常莫名其妙就哭了。」

今年（2026年）1月28日，周雨因情緒低落，服用過量阿莫西林，導致藥物中毒，被家人送醫院洗胃治療。周海說：「當時是晚上，孩子在學校突然喝藥了，幸好同學發現及時，老師通知我們後，及時送醫救治。」

今年（2026年）1月28日，周雨因情緒低落，服用過量阿莫西林，導致藥物中毒，被家人送醫院洗胃治療。

縣教體局：涉事教師已降級，調離教學一線

周海說，由於警方認為不構成刑事案件，他便委託律師，希望向法院提起刑事自訴，但截至4月14日，法院未回應。

4月14日，光山縣教育體育局工作人員表示，他們已經對涉事老師劉某降級處理，調離教學一線，「他現在在原高中做後勤工作，已經降到最低等級了」，該工作人員表示，該處理結果是依法依規作出的，不存在包庇。關於家長若不滿意該如何申訴，對方未明確回應。

4月14日，《華商報大風新聞》記者聯繫到涉事班主任劉某，對方立即掛斷電話。

律師：家屬可通過刑事、民事、行政三方面維權

北京澤亨律師事務所財產辯護研究中心主任胡磊表示，根據《中華人民共和國刑法》第237條，以暴力、脅迫或者其他方法強制猥褻他人的，處五年以下有期徒刑或者拘役；有其他惡劣情節的，處五年以上有期徒刑。

他提到，15歲女孩屬於已滿14週歲不滿18週歲的未成年人，教師作為負有教育照護職責的人員，劉某利用班主任身份，以請假條為由將其單獨帶出學校、帶到賓館，拉窗簾、鎖門、試圖抱壓在床上並多次觸摸其手腿等行為，如果證據能證明存在違背被害人意志的強制因素，或者利用了教師的職務優勢和孤立環境，就可能被認定為犯罪。

此外據《辦理強姦、猥褻未成年人刑事案件的司法解釋》，對負有照護職責的人員侵害未成年人要從嚴從重處理，利用教師身份實施侵害、造成被害人心理傷害等情形，都屬於應當從重的情節。

胡磊表示，案件中對受害人的心理傷害鑒定很有必要。該鑒定雖然不是轉刑事的唯一依據，但可以作為重要證據，支持認定行為造成「嚴重後果」或「其他惡劣情節」。

胡磊說，家屬已經報案並拿到了行政處罰決定書，現在可以從刑事、民事和行政紀律幾個方面同步推進維權。

刑事方面，可以向光山縣公安局或上級公安機關申請復核，要求將案件轉為刑事處理或補充偵查；同時向光山縣人民檢察院申請立案監督，檢察院對侵害未成年人的案件負有監督職責。如果公安堅持不立案，在證據較為充分的情況下，也可以考慮刑事自訴。

民事方面，當事人可以直接向法院提起民事訴訟，要求嫌疑人賠償醫療費、心理治療費、誤學費以及精神損害撫慰金等，如果學校或教育主管部門存在管理失職，也可以要求他們承擔相應責任。未成年人遭受性侵害的案件，法院在精神損害賠償上支持力度通常比較大，還可以申請司法救助。

行政紀律追責方面，教體局雖然已經對嫌疑人降級調離一線，但家屬仍可以向縣教體局、上級教育部門或者紀委監委提交書面材料，要求進一步處理，包括吊銷教師資格、開除公職，甚至終身禁止從事教育工作。《未成年人保護法》和《教師法》對教師侵害學生都有明確從嚴處理的規定。

胡磊強調，未成年人保護是法律優先原則，這類案件社會危害性大，家屬依法持續跟進是完全有依據的，最終能否追究刑事責任，關鍵還是看證據能否達到刑事證明標準，但家屬有權要求有關部門認真對待。