信達證券首席分析師左前明被曝猥褻　女下屬控訴：摸私處強拉上車

據《經濟觀察報》報道，3月25日上午內地A股開盤前，網絡曝信達證券研究所所長、能源首席分析師左前明被下屬報警，告其猥褻。信達證券全資控股信達證券（香港）控股有限公司。



據網傳內容，該下屬在微信工作群中發了一段說明，內容包括：「上周左前明要求我本周陪同他去上海出差參加一系列會議，3月24日夜晚，在一場飯局過後，他在回住宿酒店的車上對我進行猥褻行為......」。這段說明中還寫道，左前明摸其私處，並不顧其大聲呼救，甚至說「不要緊張，打一針就好了」，好在酒店門口保安發現將其救下，最終報警。

該屬下在說明中稱：「目前已經報警，站出來公開此事，是為了維護自身的合法權益，也是為了避免此類惡劣事件發生在更多同事身上。」

據報道，信達證券相關負責人回應稱：「公司已關注到網傳情況，目前已暫停左前明一切工作，並啟動內部核查，同時將積極配合公安機關相關工作。」

公開信息顯示，左前明，中國礦業大學（北京）博士，注冊諮詢（投資）工程師，中國地質礦產經濟學會委員，中國國際工程諮詢公司專家庫成員，中國價格協會煤炭價格專委會委員，曾任中國煤炭工業協會行業諮詢處副處長（主持工作），從事煤炭以及能源相關領域研究諮詢十餘年，曾主持「十三五」全國煤炭勘查開發規劃研究、煤炭工業技術政策修訂及企業相關諮詢課題上百項，2016年6月加盟信達證券研發中心，負責煤炭行業研究，現任信達證券研發中心負責人。

截至25日下午2時許，左前明在中國證券業協會的登記狀態仍顯示正常，其從業資格尚未受到影響。

信達證券旗下公司港交所上市

信達證券官網介紹，信達證券是於2007年9月成立的中國國內AMC系第一家證券公司，由中國信達資產管理公司（現名中國信達資產管理股份有限公司）作為主要發起人，聯合中海信託投資有限責任公司（現名中海信託股份有限公司）和中國材料工業科工集團公司（現名中國中材集團有限公司），在承繼中國信達資產管理股份有限公司投資銀行業務和收購遼寧省證券公司、漢唐證券有限責任公司的證券類資產基礎上成立的證券公司。

信達證券在全國多個省、自治區、直轄市設立了100餘家分支機構。2023年2月1日，公司在上海證券交易所掛牌上市交易。信達國際控股有限公司（00111）在港交所上市，由信達證券（香港）控股，旗下還有5家全資附屬公司。