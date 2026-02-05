廣州51歲技師猥褻女客遭拘7日　店家道歉提｢免費按摩｣激怒受害者

2月3日，廣東一網民反映，自己在廣州市天河區的奈晚推拿店消費時遭按摩技師「摸下體」猥褻，希望大家對該按摩店避雷。據了解，違法的男技師劉某51歲，曾因猥褻被拘，入職該按摩店僅2天就因猥褻行為，處以行政拘留7日的處罰。



51歲技師試工兩日即猥褻女客 被曝有前科遭拘7日

根據《深圳新聞網》報道，受害女顧客於2026年1月29日下午，前往廣州市天河區的「奈晚推拿」崗頂店消費。期間，該店男技師劉某利用職務之便，觸摸受害人的下體及臀部，受害女客隨即報警。

涉事按摩店。（大眾點評截圖）

此外，公安天河分局發出的《行政處罰決定書》顯示，違法行為人劉某，51歲，2023年曾因猥褻被公安海珠分局處以行政拘留5日處罰。

2月4日，據內地傳媒引述店員說法，劉某是店方新招募的員工，事發時仍處於試工期，「才上班兩天，第三天就被警方帶走了」。判決書顯示，劉某因猥褻行為，已被處以行政拘留7日的處罰。

判決書顯示，劉某因猥褻行為，已被處以行政拘留7日的處罰。（深圳新聞網）

店家道歉送「免費按摩」惹議

受害女客在報警並確認劉某有猥褻記錄後，前往店內討說法，希望能得到合理的處置與道歉。然而，店方工作人員竟提出「給予後續免費到店按摩」作為補償。

受害女客在社交平台憤怒控訴：「想要讓我回來想起被猥褻的事嗎？」

受害人在社交平台憤怒控訴商家補償方案並稱「想要讓我回來想起被猥褻的事嗎？」（深圳新聞網）

公開資料顯示，此次涉事的「奈晚推拿」並非名不見經傳的小店。據悉，其主體為重慶奈晚健康管理有限責任公司，隸屬於「有方大健康集團」。該集團規模龐大，旗下簽約門店超過3000家，覆蓋全國200多個城市，每年服務人次高達1000萬以上。