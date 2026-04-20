華為新機發售定價4699起　全球內存價格瘋狂　余承東呼籲｢早點買｣

華為今日（4月20日）發布Pura 90系列旗艦手機，價格在4699元人民幣（下同）至8499元之間。面對近期儲存（內存）價格不斷上漲，余承東表示「這個價格我們很有誠意了」，並建議民眾早點買手機，「我們要是扛不住了以後也有可能漲價。」



華為Pura90 4699元起，Pura 90 Pro 5499元起，Pura 90 Pro Max6499元起，最高配16GB+1TB為8499元。

受存儲價格上漲影響，手機新品漲價已成為趨勢。華為常務董事、終端BG董事長、產品投資評審委員會主任餘承東在發布會上表示，部份型號手機單機成本上漲1500元，「現在內存價格一直漲，這個價格我們很有誠意了，真的很有誠意了。」余承東說：「大家早點買，內存價格瘋狂，我們要是扛不住了以後也有可能漲價」。

華為發售新機。

全球內存價格首季飆升近9成

據此前報道，全球存儲晶片市場正經歷價格波動。據市場調研機構Counterpoint在今年2月發布的《內存價格追蹤報告》指出，進入2026年第一季度後，內存價格呈現爆發式增長，內存價格環比上漲80%-90%，NAND閃存價格也同步上漲80%-90%。

另據彭博報道，市場研究機構IDC稱，今年第一季度，全球智慧手機市場自2023年以來首次出現下滑，而內存晶片供應緊缺和伊朗戰爭可能會推高成本，並進一步限制成長。