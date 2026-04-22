聚會後突消失！26歲四川男札幌失蹤10日　親姐：他原預計回國結婚

26歲四川男子王瀟在日本札幌失聯至今已第10天，家屬焦急尋人。姐姐王琪21日表示，弟弟失聯前情緒穩定、生活正常，卻在一場聚會後離奇消失，至今音訊全無，「他當天下午還跟我們視訊，討論今年回國結婚的事，完全看不出異狀。」



《極目新聞》報道，王瀟來自四川威遠縣，2021年前往日本留學，2025年畢業後留在札幌從事IT工作，工作穩定，且與交往3年多的女友感情穩定。



26歲四川男子王瀟在日本札幌失聯至今已第10天，家屬焦急尋人。（極目新聞）

王琪指出，4月11日下午，王瀟分別與她、母親及奶奶進行視訊通話，還討論回國結婚、辦酒席等計畫，「看起來一切都很正常」。

4月11日晚，王瀟與朋友吃過飯、唱了卡拉OK之後，獨自乘坐出租車離開，從此徹底失聯。自失聯後，他再未前往公司上班，手機始終處於無法接通狀態。

隔天（12日），王瀟女友第一時間向日本警方報案，並聯繫中國駐札幌總領事館求助。王琪也表示，自己得知消息後立即著手辦理護照，希望前往日本尋人，但考量安全因素，暫未成行。

王瀟的尋人啟事。

王琪表示，自己在得知弟弟失聯的第二天就去辦護照，但外事民警提醒她說，「妳一個人前往，比較擔心我的安全，如果日本那邊有什麼消息再緊急幫我辦理」，王琪現在人在國內，他們仍在想盡辦法尋找王瀟包括向領事館提交協助申請、聯繫當地華人團體等，但10天過去仍無進展。

最新進展顯示，王瀟最後出現在札幌市中央區「KTV歌屋北3條店」門口，搭上一輛印有GO叫車標誌的白色舊款計程車離開，日本警方指出，王瀟疑似在札幌「創成川通」附近下車，但後續行蹤仍不明。

中國駐札幌總領事館證實此案，並表示已持續向警方催促加派人力搜尋，「如有進展會第一時間通知家屬」。王琪呼籲，「希望知情人士提供線索，也希望警方加大搜尋力度」，盼能儘快找到弟弟下落。