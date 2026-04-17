中國駐日使館指日本治安持續惡化　提醒在日中國公民注意人身安全

今日（4月17日）中國駐日本大使館再發提醒，指近年來日本治安環境持續惡化，提醒在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護，儘量結伴外出，避免前往治安較差、人流集中的區域。



大使館指出，近年來，日本社會治安環境持續惡化。據日本警察廳統計，2021年至2025年，日本涉嫌違反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8萬件增加至77.4萬件。殺人、搶劫、放火、強姦、拐賣、猥褻等重罪由8821件增長至15086件，增長約71%。

2026年3月20日，日本東京澀谷十字路口的景象。 （Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images）

近日，日本自衛隊現役人員持刀翻牆闖入中國駐日本大使館，右翼分子公然滋擾觀看馬拉松比賽的中國公民，中國留學生在東京街頭遭「撞人族」衝撞，香港遊客在北海道某餐廳遭毆打。有關案件反映出日本國內右翼勢力活動日益猖獗，針對中國公民的歧視性案件顯著增加，在日中國公民安全風險不斷上升。

2026年4月15日，日本首相高市早苗在東京首相官邸舉行記者會。（Reuters）

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中國駐日本大使館鄭重提醒在日中國公民切實提高安全防範意識，加強自我保護，儘量結伴外出，避免前往治安較差、人流集中的區域。如遇右翼分子、「撞人族」等滋擾挑釁，請優先保證自身安全，保持冷靜、避免糾纏，注意保存證據，及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。