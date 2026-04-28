稱境外組織資助躺平網紅、煽動躺平　國安部：侵蝕中國青年思想

​​4月28日，國家安全部微信公眾號發布文章《煽動「躺平」的他們，正忙得腳不沾地》，文中指出，反華敵對勢力高舉「躺平」旗幟，正「努力」地侵蝕中國青年的思想。



文中提到，國家安全機關工作發現，某境外組織資助各類反華媒體、智庫，炮製「奮鬥=被剝削」「階層固化=努力無用」等敘事；某境外組織大力資助「躺平網紅」，批量生產「躺平即正義」「反內卷=反剝削」短視頻，系統性開展「躺平洗腦」。



國家安全部。

國家安全部指出，青年是國家的未來，也是境外反華敵對勢力意識形態滲透的重點目標。近年來，境外反華敵對勢力借助網絡平台，刻意放大社會焦慮，歪曲解讀發展問題，不斷渲染「努力無用」「奮鬥吃虧」等消極觀念，試圖通過製造負面情緒，將個體困境上升為群體對立，讓青年在不知不覺中被誤導、被裹挾，「進而消解我國青年的奮鬥信念，甚至動搖社會的價值根基」。

國安部：在煽動我們「躺平」時，他們正忙得腳不沾地

國家安全部稱，「諷刺的是，在煽動我們『躺平』時，他們自己正忙得腳不沾地」，近年來，有關國家推出系列經濟法案、振興工程、人才計劃等，甚至高薪挖角全球人才。

國家安全部批評，可以看出他們從來不認同「躺平」，他們只希望我們的青年「躺平」，將我們的發展紅利、戰略機遇、民族未來拱手相讓。

中國有青年自認「佛系」，躺平不與人爭。（網絡圖片）

國家安全部稱，青年同志不必在「內卷還是躺平」的偽命題中作非此即彼的選擇，而應立足自身實際尋找機會，以自己的節奏腳踏實地地做好每一件事。

文中指出，從科研一線的年輕學者，到扎根基層的青年幹部；從投身鄉村振興的返鄉創業者，到日夜奔波的新就業群體，他們在各自的崗位上揮灑汗水、發光發熱，用奮鬥定義青春，用擔當創造價值。無數青年用行動證明，人生的精彩只能靠實幹書寫。

國家安全部強調，「青年興則國家興，青年強則國家強」。文末更呼籲青年，「躺平」或許能換來一時安逸，卻注定錯失一路風景；妥協也許能逃避眼前壓力，卻永遠無法抵達理想的彼，「願每一位青年朋友都能守住初心、站穩立場，不被雜音干擾，不被迷霧遮擋，在最好的年華里向陽而生，把青春奮鬥融入強國建設、民族復興的偉大徵程，書寫無愧於時代的精彩答卷」。