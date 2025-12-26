國家安全部：境外勢力通過深度偽造技術生成虛假影片　圖製造恐慌

據「國家安全部」微信公號周五（26日）消息，某境外勢力通過深度偽造技術生成虛假影片，企圖向境內傳播製造恐慌。



據介紹，初中教師小李以前備課要兩小時，但自從使用AI備課後，就可以在5分鐘內生成一份包括圖片、影片和互動問答的生動教案，從而省下更多時間關注學生個人情況，還能一對一定制專屬練習題。

某獨居老人陳爺爺，通過子女贈送的智能音箱，亦找到了新樂趣。小智不僅能陪同聽戲、聊天，還會在他忘記吃藥時主動提醒，更記住了所有孫輩的生日。

而29歲的小王原本是文案策劃，因擅長與AI「對話」，現已成功轉型為提示詞工程師，並認為當中關鍵是要把指令說得足夠清晰。

從智能客服到AI繪圖師，大模型正創造著一個個前所未見的新崗位。目前AI大模型加速賦能千行百業，推動人們生活日新月異，這位能幹又貼心的「數字夥伴」正加速融入日常生活。然而，國家安全部指，每一次技術躍遷必然伴隨著新的挑戰，當AI的觸角延伸越廣、嵌入越深，隨之而來也暴露出數據私隱、算法偏見等潛在風險，亟需構築安全防線，助推這場深刻的智能變革，安全賦能美好未來。

國家安全部提到三點高速發展背後的「暗礁」，一是數據隱私與安全邊界模糊。個別單位因直接使用開源框架建立聯網大模型，導致攻擊者未經授權即可自由訪問內部網絡，從而引發數據泄露和安全風險。據公開案例顯示，某單位工作人員在處理內部文件時，違規使用開源AI工具，由於電腦系統默認開啟公網訪問且未設密碼，導致敏感資料被境外IP非法訪問和下載。

二是技術濫用與虛假信息產生。利用AI的深度學習算法進行自動化的數據處理，實現圖片、音頻及影片的智能模擬和偽造，這種技術被稱為深度偽造（Deepfake）。一旦該技術被濫用或惡意使用，將給個人合法權益、社會穩定甚至國家安全帶來諸多風險和挑戰。國家安全機關工作發現，某境外反華敵對勢力通過深度偽造技術生成虛假視頻，並企圖向境內傳播，以誤導輿論、制造恐慌，對國家安全構成威脅。

三是算法偏見與決策「黑箱」。AI的判斷源於其所學習的資料，若訓練數據本身存在社會偏見或代表性不足等問題，大模型便可能放大歧視。測試顯示，某些AI會系統性偏向西方視角。當研究人員用中英文向某同一個AI提問歷史問題時，發現英文回覆會刻意回避、淡化某些史實，甚至會給出包含錯誤歷史信息的內容，引發重大歧誤，而中文回覆則相對客觀。

之後，國家安全部提出「數字夥伴」的三條安全守則守則。一是劃定「活動範圍」。做到「權限最小化」，聯網AI不處理涉密數據、語音AI不收集環境語音、智能助手不保存支付密碼，關閉「數據共享」「雲空間」等不必要的訪問權限。

二是檢查「數字足跡」。養成定期清理AI聊天記錄、修改AI工具密碼、更新防病毒軟件、查看賬號登錄設備等習慣。同時避免隨意下載使用來源不明的大模型程序，對提供身份證、銀行賬戶或其他敏感信息的要求保持警惕。

三是優化「人機協作」。向AI提問時，在提示詞中明確禁止AI過度推演，並要求AI顯示來源或思考過程，對重要信息進行跨平台驗證，合理辨別AI生成結果，特別是涉及政治、歷史、意識形態等話題時，要具備獨立思考意識，辯證看待AI的回答，避免陷入「AI幻覺」。

國家安全機關提示，安全是發展的前提，發展是安全的保障。只有懂科技、安全使用科技，才能讓AI大模型這一新興科技成為推動社會進步的正能量。廣大用戶應當提高安全意識，審慎授權大模型軟件權限。