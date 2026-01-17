國家安全部：為防競爭對手投毒　養殖場擅裝干擾器卻影響飛機起降

國家安全部微信公眾號周六（17日）發文指，近年來，部分地區出現個別人員或組織為謀私利，在機場、高鐵、地鐵周邊違規安裝信號干擾器，非法阻斷周邊無線通信信號，嚴重擾亂軌道交通行車調度、現場維護及民航飛行安全，對公共安全構成直接威脅。國家安全機關會同有關部門迅速查處多起典型案件，依法扣押違規設備並開展批評教育。



案例一：養殖場私裝干擾器 威脅民航起降安全

某機場工作人員向國家安全機關反映，民航飛機在起落航線及跑道區域頻繁出現信號丟失、ADS-B監視系統無法顯示飛行數據等異常，嚴重影響正常起降，埋下重大安全隱患。

國家安全機關聯合有關部門迅速展開排查定位，最終鎖定干擾源來自機場周邊一家養殖場。該養殖場為防範競爭對手利用無人機投放病毒，私自網購並安裝信號干擾器，卻未意識到此舉會干擾民航關鍵飛行信號。執法人員當場扣押違規設備，對相關人員進行詢問核查、批評教育，並督促立即消除隱患。同時，競爭對手的不良行為也受到法律懲處。

涉案干擾器。（國家安全部微信公眾號）

案例二：抵押車行安裝7台干擾器 擾亂高鐵與地鐵通信

國家安全機關在工作中發現某市地鐵沿線存在可疑干擾信號，經技術分析，可能影響周邊高鐵、地鐵集群通信網及手機信號正常傳輸。

經聯合核查，干擾源來自附近一處抵押車行的停車場。該車行負責人為屏蔽抵押車輛GPS定位信號，從網上購買7台信號干擾器並安裝在停車場四周。現場檢測證實，這些設備確實干擾軌道交通通信。負責人承認不知情會波及公共交通，國家安全機關依法現場警告、批評教育，並扣押全部違規設備，成功清除隱患。

涉案干擾器。（國家安全部微信公眾號）

國家安全機關提示，信號干擾器絕非「私人神器」，隨意購買、安裝、使用均涉嫌違法，可能觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》、《中華人民共和國無線電管理條例》等規定，嚴重者將承擔刑事責任。廣大市民如發現機場、高鐵、地鐵周邊或任何可疑信號干擾線索，請立即舉報。