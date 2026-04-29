五一北上｜深圳將增開行夜間高鐵　火車站、地鐵延長營運時間

撰文：吳真銘
出版：更新：

五一假期臨近，深圳鐵路計劃開行夜間高鐵539趟，多個火車站即將開啟24小時運營模式，深圳地鐵也將延長運營服務時間。

《中國新聞網》報道，「五一」假期前期客流相對集中，由深圳前往長沙、武漢、南寧、南昌、廈門、潮汕等熱門方向車票相對緊張。據悉，「五一」假期期間，深圳鐵路還預計累計開行夜間高鐵539趟。

經深圳鐵路出行的旅客。（中國新聞網）
深圳北站綜合服務中心。（中國新聞網）

報道指出，從車票預售情況來看，5月2日，深圳鐵路前往長沙、武漢、南寧、廈門、南昌等省外城市，以及潮汕、汕尾、湛江、廣州等省內城市尚有餘票。假期後期，深圳鐵路出發的車票相對充足。

深圳北站。（中國新聞網）
深圳地鐵。（深圳新聞網）

深圳鐵路部門還與深圳市交通部門協調，延長部份地鐵、公交線路的運營時間，加大網約車調配。

另據《深圳新聞網》報道，4月30日至5月2日、5月5日四天，深圳地鐵全網（不含20號線）延長運營服務時間1小時起；5月3日至4日，部份線路延長運營服務時間。

五一北上注意︱深圳各大口岸高峰時段公布　周五料迎單日峰值北上注意｜周末廣東雨勢減弱氣溫回升　下周又迎暴雨大風中國鐵路「五一假期」運輸啟動　預計發送旅客1.58億人次茶顏悅色深圳開業　有港客早上5時出發北上喝奶茶　單杯炒上百深圳酒吧15歲陪酒女飲兩杯溝｢迷姦水｣綠茶亡　電商平台可買到惹議
黃金周
深圳
大灣區旅遊