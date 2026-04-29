五一北上｜深圳將增開行夜間高鐵 火車站、地鐵延長營運時間
撰文：吳真銘
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五一假期臨近，深圳鐵路計劃開行夜間高鐵539趟，多個火車站即將開啟24小時運營模式，深圳地鐵也將延長運營服務時間。
《中國新聞網》報道，「五一」假期前期客流相對集中，由深圳前往長沙、武漢、南寧、南昌、廈門、潮汕等熱門方向車票相對緊張。據悉，「五一」假期期間，深圳鐵路還預計累計開行夜間高鐵539趟。
報道指出，從車票預售情況來看，5月2日，深圳鐵路前往長沙、武漢、南寧、廈門、南昌等省外城市，以及潮汕、汕尾、湛江、廣州等省內城市尚有餘票。假期後期，深圳鐵路出發的車票相對充足。
深圳鐵路部門還與深圳市交通部門協調，延長部份地鐵、公交線路的運營時間，加大網約車調配。
另據《深圳新聞網》報道，4月30日至5月2日、5月5日四天，深圳地鐵全網（不含20號線）延長運營服務時間1小時起；5月3日至4日，部份線路延長運營服務時間。
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