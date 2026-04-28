五一｜謊稱｢老闆離世｣逼客退訂　廣西酒店轉頭加價3倍被查

4月27日，廣西柳州市柳南區市場監督管理局發布情況通報：2026年4月27日，網上出現轄區內「柳州胡同七號酒店（萬達廣場店）」存在以不實理由欺騙消費者退訂房間後房價大幅上漲的訊息。



我局對此高度重視，第一時間成立工作組，立即對該酒店進行調查。經初步核實，該酒店存在涉嫌違反《中華人民共和國價格法》《明碼標價和禁止價格欺詐規定》等相關法律法規的行為，我局已立案調查，並將依法依規嚴肅查處。

涉事酒店（trip.com）

下一步，我局將對轄區內住宿服務行業開展全面排查，暢通投訴舉報渠道，依法嚴厲打擊各類侵害消費者權益的違法行為。歡迎廣大遊客和市民進行監督。如在柳旅遊期間遇到消費糾紛或發現違法違規行為，請及時撥打12345或12315政務服務熱線進行投訴舉報，我們將第一時間處理，切實保障每一位遊客的合法權益。

廣西一酒店謊稱「老闆離世」逼客人退房▼▼▼

+ 2

此前報道

據經視直播報道，有網友提前兩個月低價預訂五一酒店，臨近出行卻被商家以「老闆離世、門店將查封」等離譜理由要求退房。

近日，消費者張女士在社交平台反映，廣西柳州胡同七號酒店無端違約，捏造虛假事由逼迫顧客退訂，疑似嫌早期預訂價格過低，單方面毀約牟利。

據張女士介紹，今年2月7日，她提前預訂了柳州胡同七號酒店萬達廣場店5月1日至5日的房間，總價494.85元，計劃五一期間前往柳州遊玩。（小紅書）

據張女士介紹，今年2月7日，她提前預訂了柳州胡同七號酒店萬達廣場店5月1日至5日的房間，總價494.85元（人民幣，下同），計劃五一期間前往柳州遊玩。

4月23日，酒店突然致電，告知其老闆已於3月離世，因背負巨額外債面臨法院查封，門店4月即將關停，無法承接五一住宿訂單，催促她儘快申請退款，並主動推薦其他住宿。因擔心五一房源緊張，張女士取消了該酒店訂單，隨後預訂其他酒店，多花費900多元，新房總價約1400元。

張女士取消了該酒店訂單，隨後預訂其他酒店，多花費900多元。（qunar.com）

面對這套荒誕的說辭，張女士心生疑慮，隨後聯繫訂房平台核實情況，並將涉事酒店與她微信通話的相關記錄提供給平台作為證據。平台回覆，該酒店運營正常，五一房源正常對外售賣。經協調，平台答應等張女士在其他酒店入住結束後，退還她900多元差價，並對涉事酒店進行調查。

張女士稱，事後，她多次嘗試向酒店求證真相，溝通處處受阻。朋友致電酒店諮詢訂房事宜，工作人員得知來意後迅速掛斷電話；她本人致電前台詢問退房緣由，工作人員謊稱自己當日才入職，對相關情況一概不知。而經實地探訪確認，該前台員工已在崗數月，說辭完全虛假。酒店刻意迴避、隱瞞的態度，讓消費者倍感氣憤。

4月27日，記者致電柳州胡同七號酒店諮詢訂房。工作人員表示，酒店目前正常營業，日常房源可線上直接預訂，但五一期間房源已全部訂滿。記者注意到，張女士之前預訂的該酒店一間豪華雙人牀房在相關平台已顯示滿房，房價一晚569元，比她此前預訂4晚的總額494.85元還要貴。

當記者問及老闆離世、門店涉官司、強制客人退房等傳聞時，前台工作人員均以「不知情」「剛入職」為由推脱。就消費者投訴一事，工作人員承諾會轉告負責人，安排老闆回電回應。

【延伸閲讀】內地情侶住酒店「飯菜全倒牀上」滿地垃圾玻璃碎 未退房直接走了

+ 12

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】