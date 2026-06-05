重慶理工副校長傳遭副教授持刀刺死　疑因職場長期矛盾升遷被阻

重慶市公安局通報，6月5日重慶巴南區一處社區發生持刀殺人案。《財新網》報道，通報中的60歲被害人廖某是重慶理工大學副校長廖林清，而網傳消息則指，嫌犯汪某為該校電氣與電子工程學院一名58歲男副教授，傳言該教授遭打壓多年而行兇。當地警方證實，疑兇已被刑事拘留，初步稱事件源於「同事之間矛盾糾紛」。



網傳影片顯示，汪某行兇後滿手沾鮮血留在現場，情緒激動喊「我是替天行道、為民除害」，更對著鏡頭說，「大家網上查，好多人舉報他（死者），把好多學生整得患上抑鬱症」；旁邊一名疑似汪某老婆的女子則痛哭稱「怎麼辦？怎麼辦？」、「人不到絕境怎麼可能會殺人，誰敢殺個人試試，把我老公欺負成什麼樣子」。截至目前，校方尚未就事件發布正式說明。



被害人廖某是重慶理工大學副校長廖林清。（財新）

事件在內地社交平台引發熱議，但相關影片在內地已經被封禁。有網民稱汪某疑因長期無法晉升正教授，並在校內考核中感到被針對，認為廖林清是主要阻力。亦有傳言指汪某原定於下月退休，疑因長期受打壓心生不滿，於是埋伏在副校長回家的路上的灌木叢中，在清晨伏擊刺死副校長。

網上流傳影片顯示嫌犯殺人後仍停留在現場，並稱自己是「為民除害」：

亦有網傳截圖寫道，「理工大學副校長今天早上被老師砍死了」，「說是副校長打壓那個老師十年。老師早想殺了，一直被老婆守到，今天沒攔得住，不到7點就殺了」。

重慶市公安局巴南區分局發布警情通報，6月5日6時許，巴南區花溪街道一小區發生一起刑事案件。犯罪嫌疑人汪某（男，58歲）因同事之間矛盾糾紛，持刀將同事廖某（男，60歲）刺傷致死。

《財新網》稱事發地位於重慶市巴南區花溪街道的理工雅苑，該小區西南門正對重慶理工大學大門。周邊一位居民稱，6月5日早7點左右，他聽說附近發生了殺人事件，「說一個校長被捅了」，他遠遠看見事發附近已拉起了警戒線，當時已有警察在旁邊。另一居民介紹，理工雅苑雖有一些租戶，但多數是重慶理工大學的教職員。

目前，汪某已被刑事拘留，案件正進一步偵辦中。