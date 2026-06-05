內地公考培訓機構CEO勸學生炒股　斥考公是混吃等死

綜合內媒報道，6月3日，內地公考培訓機構「粉筆」CEO張小龍在中國人民大學演講稱，學生考公務員是混吃等死，又指未來最有潛力的就業方向是炒股，並斥責台下學生「非常差，傻X」。事件引發爭議，粉筆隨後發佈張小龍的道歉信向人大師生致歉，並表示願承擔相應後果。



粉筆教育。（新浪財經）

粉筆官網介紹。（截圖）

6月3日，內地公考培訓機構「粉筆」CEO張小龍受邀到中國人民大學哲學系職業規劃講座。網傳原主題為考公輔導行業相關，但張小龍臨時調整為「AI時代的職業生涯規劃」，指未來最有潛力的就業方向是炒股，介紹自己用內地AI豆包炒美股賺錢的經歷，並推薦學生去買科技股。

因學生反應冷淡，張小龍逐漸情緒激動，斥責台下學生稱：「你們找不到工作是應該的，社會不應該給你們工作。你們除了到體制內去考個公務員，去混吃等死，也沒有什麼本事……我覺得你們非常差，傻X。」隨後結束了此次講座。

錄音轉文字內容。（微博）

張小龍曾在「粉筆百校行」——中國人民大學站發表演講。（南方都市報）

事後有學生在社交平台曝光事件引發爭議：「他靠教人考編（制）賺錢，反過來罵自己的消費者。」「重點是他罵人，而且罵的很髒。」「建議查一下他幾千萬怎麼出境炒美股的。」

6月4日，粉筆官方微博發佈張小龍署名道歉信，承認自己「因個人言行失當，中途離場並發表不當言論，給在場師生造成了困擾」，並向中國人民大學師生致歉。

據官網介紹，內地公考培訓機構「粉筆」成立於2015年，2023年1月正式在香港聯合交易所主板上市。