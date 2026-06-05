28歲女深夜腹痛送醫「脾臟碎成豆腐渣」 疑飯後搖呼拉圈受傷
撰文：中天新聞網
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運動不慎恐要人命！浙江一名28歲妙齡女子半夜突然劇烈腹痛，送到醫院檢查後竟發現她的脾臟已全碎，腹腔全是血。
這起驚悚的案例發生在浙江大學醫學院附屬第四醫院，一名28歲女子因劇烈腹痛被送至急診室，臉色白得像紙，嘴唇發紫，血壓只有80/50mmHg。
據家屬表示，女子沒有受傷，只有在吃了晚餐後轉了幾下呼拉圈。
脾臟碎成豆腐
急診醫生為她照超聲波，竟發現腹腔裡全是血。
女子隨即在最短的時間內被送進了手術室，急診外科（胃腸外科）副主任王帥一打開腹腔，發現脾臟已經碎了。據他事後描述，當時女子的脾臟就像「碎掉的血豆腐」。
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經過急診手術，醫生切除了破裂的脾臟，為她順利止住了血。在接受後續治療後，女子現已康復出院繼續回家休養。
而這名女子並不是唯一的案例，據浙大四院急診表示，近期已經接到3位因轉呼拉圈導致內臟破裂的病患。
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