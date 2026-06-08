山東漢返夜更洗地「熱死」　商場門窗緊閉無冷氣　官方認定工傷

去年7月，山東55歲的工人鄭某在臨沂一萬達廣場上夜班保養大理石地板，因在高溫悶熱的環境下嚴重中暑（熱射病），送院搶救後不治，官方認定為工傷，死者所在公司已向家屬賠付50萬元（人民幣，下同）。

6月5日，當地應急管理局負責人透露，調查組正就事件是否屬於安全生產責任事故作出綜合認定，後續將向社會公示調查報告。



《中國新聞周刊》報道，55歲的鄭某被公司勞務派遣至臨沂金雀山路萬達廣場工作，負責養護商場的大理石地板，通常為夜間工作。同年7月4日凌晨，鄭某在工作期間突發不適，體溫高達41℃，經送院搶救無效去世。

鄭某在萬達廣場保養大理石地板時，因突發熱射病去世。（中國新聞周刊）

臨沂市氣象局證明，2025年7月3日當地最高氣溫37.2℃，7月4日最高氣溫38℃。濟南市職業病診斷鑑定委員會出具的《職業病診斷鑑定書》顯示，鄭某屬於職業性中暑（熱射病）。

臨沂市蘭山區人社局出具的《認定工傷決定書》顯示，2025年7月4日凌晨1時左右，鄭某在工作時，因工作場所關閉空調、門窗誘發熱射病，經臨沂市人民醫院搶救無效，於當日凌晨3時27分宣布臨床死亡。鄭某符合熱射病導致急性呼吸循環衰竭死亡，上述情形屬於工傷認定範圍，現予以認定為視同工傷。

鄭某所在的濰坊必勝地坪工程有限公司的相關負責人表示，已接受調查並賠付家屬50萬元。臨沂金雀山路萬達廣場相關負責人稱，具體情況不便告知，一切以事故調查組結論為準。

臨沂金雀山路萬達廣場。（百度地圖）

6月5日，臨沂市蘭山區應急管理局相關負責人稱，事發後，蘭山區應急局、人社局、商務局、衛健局等多個部門成立事故調查組，目前明確鄭某死因為熱射病。

事故調查組已對濰坊必勝地坪工程有限公司及臨沂金雀山路萬達廣場有關方面展開調查，並就該事件中熱射病的發生是否屬於安全生產責任事故，及鄭某事發時的環境、時間、溫度等綜合認定。

該負責人稱，目前事件初步調查報告已經形成，後續將對公眾公示，並根據調查報告依法依規處置。