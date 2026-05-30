高溫！廣東千隻雞被活活熱死　汕頭水泥路炸開　福州市民熱到投訴

華南地區近日持續遭高溫天氣侵襲，多地氣溫突破攝氏36度。廣東福建兩省近日天氣都十分濕熱，多地發布高溫預警。廣東茂名一名養雞場業者受訪時表示，雞舍雖已採取灑水等降溫措施，但面對持續飆升的氣溫仍效果有限，短時間內就有數千隻雞死亡，損失相當慘重。



養雞業者無奈表示，即使持續灑水降溫也無法抵擋高溫侵襲，最終只能將死雞集中進行無害化掩埋處理。福建福州的市民則抱怨，高溫加上高濕讓體感溫度突破50℃。有居民熱到受不了，撥打官方投訴電話，希望相關部門「介入干預天氣」，市民熱線則回應稱「該項訴求超出政府職權範圍，也違反客觀自然規律，屬於不合理訴求」。



廣東茂名一處養雞場因不敵酷暑，數千隻雞隻疑似中暑死亡。

自5月22日起，廣東、廣西、福建、江西、湖南等地出現大範圍濕熱天氣，多地氣溫超過34℃，相對濕度也超過50%。廣州體感溫度也一度升至約47℃，被網友形容成「啫啫煲模式」。氣象部門提醒，濕熱天氣下人體散熱困難，民眾應避免長時間戶外活動，注意補水與防暑。

汕頭一地水泥路熱到炸裂 官方：非質量問題

其中廣東汕頭遭遇持續晴熱天氣，局地氣溫飆升至37℃。受極端高溫影響，當地金灶鎮一處鄉村水泥道路發生意外，路面在烈日曝曬下突然拱起、炸裂，現場畫面令人心驚。

汕頭一地水泥路熱到炸裂。（影片截圖）

事發當日午後，正是全天氣溫最高的時段，滾燙的陽光持續炙烤路面。有路人目擊，原本平整的水泥路面突然傳出巨響，整塊路面迅速向上拱起，板塊相互擠壓斷裂，碎石與塵土四處飛濺，道路出現多處隆起、破損，不僅影響車輛行人正常通行，還存在明顯安全隱患。

據當地管理部門介紹，該路段為鄉村常規水泥路面，此次破損並非道路質量問題。連日高溫讓地表溫度急劇升高，水泥路面受熱後發生明顯熱脹現象，加之路面伸縮縫老化、預留伸縮空間不足，內部產生巨大應力，最終導致路面拱起、開裂。

福州市民狂投訴 市民熱線：屬於不合理訴求

5月25日，福州迎來今年首個高溫日，比常年平均時間6月6日提前12天。福建省福州市12345政務服務便民熱線指出，日前有市民因難以忍受天氣，向政府提出訴求，希望相關部門介入，「讓福州出現降溫、降雨及大風天氣，以降低空氣濕度，徹底改善悶熱環境」。

福州市市民熱線12345回覆表示，天氣變化屬於自然現象，並非行政機關可直接干預事項。氣象部門職責僅限於天氣監測、預報與預警，無法改變或操控天氣狀態，因此該項訴求超出政府職權範圍，也違反客觀自然規律，屬於不合理訴求。

福州市氣象局工作人員則表示，目前沒有這種改變天氣、降低濕度的方法，民眾只能在家中自備除濕機等設備。工作人員也解釋，人工影響天氣主要能對降雨進行一定調整，但「該下的雨仍會下」。