印度持續高溫　中國留學生吐槽宿舍無冷氣熱到「內臟沸騰」｜有片

近期，印度北部與中部平原地區正遭遇持續性極端高溫天氣，邦班達地區最高氣溫飆升至48.2℃，首都新德里的最高氣溫達到45℃。在此高溫下，有中國留學生吐槽學校宿舍沒有安裝冷氣，體感溫度甚至逼近50度，直呼被熱到「頂唔順」決定回國。



據此前報道，印度近日高溫不斷，中央邦、拉賈斯坦邦、北方邦東部、哈里亞納邦和馬哈拉什特拉邦等地最高氣溫介乎攝氏45至47度之間，而全國其他地區大多介乎攝氏40至45之間的水平。在酷熱天氣下，印度兩天內已出現逾40宗中暑死亡個案，當局敦促民眾儘量多留在室內、注意補充水份。

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據《封面新聞》報道，在新德里的尼赫魯大學念研一的中國留學生小盧經歷了人生中最熱的一段時間。據小盧講述，印度當下遭遇罕見極端高溫天氣，留學生宿舍環境十分惡劣，宿舍內並未配備冷氣，僅有普通風扇運轉，但室內體感溫度逼近50攝氏度，風扇吹出的全是滾燙熱風。

此外，由於宿舍房間的窗戶沒有紗窗，一開窗通風，就會有蚊咬，所以她只能靠大量的冰水來降溫。小盧表示，其宿舍大門口有提供冰水的飲水機，她拿着一升的水樽去接冰水，每晚需要接四五次。

極端高溫讓小盧日常作息嚴重受影響，夜間難以正常休息。（影片截圖）

夜晚躺在河邊休息的當地居民。（影片截圖）

熱到「頂唔順」只能返中國

據悉，高溫天氣已經持續近半個月，極端高溫讓留學生日常作息嚴重受影響，夜間難以正常休息，小盧表示「實在受不了了，就回國了。」當時正好學校放暑假，她本計劃留在印度拍攝一些素材，但身體的不適還是讓她放棄了。她亦補充道「中國的同學都回國了，本地的同學也去其他地方避暑了。