廣東陽江海面現「雙龍吸水」罕見奇觀 兩道水龍捲直衝雲霄｜有片
撰文：林芷瑩
出版：更新：
6月8日，廣東陽江市海面上出現「雙龍吸水」罕見奇觀，兩道巨大的水龍捲同時從海面直衝雲端，相隔約一公里，景象持續約4、5分鐘後漸漸消散，有目擊市民驚嘆是30年來首度目睹此景。
陽江市氣象台表示，海面同時出現兩條水龍捲的情況相當罕見，所幸此次發生在近海，目前暫未接到財產損失報告。
6月8日，廣東陽江海面上出現「雙龍吸水」 罕見景象，海面上空烏雲密布，兩道水龍捲一大一小分布在海面上，柱狀氣流直通雲端，此後水龍捲底部愈來愈大，漸漸消散。
《九派新聞》報道，市民陳先生稱，兩條「龍吸水」肉眼看相隔約一公里，大概持續了4、5分鐘，消散後開始下雨，自己30歲了也是第一次見這樣的奇觀。
6月9日，陽江市氣象部門證實，6月8日傍晚6時半前後，陽江市陽東區東平鎮近海出現水龍捲。
陽江氣象台工作人員表示，水龍捲又叫龍吸水，因海面上下空氣對流形成，同時出現兩條水龍捲的情況較為罕見。此次水龍捲發生在海上，目前暫未接到相關財產損失報告。市民若遇上水龍捲，應立即前往有遮擋的區域躲避。
福建男車內拍烏雲「被雷劈」奇蹟生還畫面曝 呆坐40分鐘不敢下車河北秦皇島罕現「帶狀海市蜃樓」如彩色積木火車 持續近1小時超罕見！汕尾現藍色噴流閃電奇觀 專家：出現概率小於萬分之一黑龍江黑河現超大日暈伴罕見全暈光環 預示天氣有變黑龍江現「龍吸水」景象 水龍捲直衝雲霄如在天空插「飲管」有片｜廣東信宜出現水龍捲 目擊者見到火花 有廠房受損