廣東陽江海面現「雙龍吸水」罕見奇觀　兩道水龍捲直衝雲霄｜有片

6月8日，廣東陽江市海面上出現「雙龍吸水」罕見奇觀，兩道巨大的水龍捲同時從海面直衝雲端，相隔約一公里，景象持續約4、5分鐘後漸漸消散，有目擊市民驚嘆是30年來首度目睹此景。

陽江市氣象台表示，海面同時出現兩條水龍捲的情況相當罕見，所幸此次發生在近海，目前暫未接到財產損失報告。



6月8日，廣東陽江海面上出現「雙龍吸水」 罕見景象，海面上空烏雲密布，兩道水龍捲一大一小分布在海面上，柱狀氣流直通雲端，此後水龍捲底部愈來愈大，漸漸消散。

《九派新聞》報道，市民陳先生稱，兩條「龍吸水」肉眼看相隔約一公里，大概持續了4、5分鐘，消散後開始下雨，自己30歲了也是第一次見這樣的奇觀。

6月8日，廣東陽江市海面上出現「雙龍吸水」罕見奇觀。（影片截圖）

6月9日，陽江市氣象部門證實，6月8日傍晚6時半前後，陽江市陽東區東平鎮近海出現水龍捲。

陽江氣象台工作人員表示，水龍捲又叫龍吸水，因海面上下空氣對流形成，同時出現兩條水龍捲的情況較為罕見。此次水龍捲發生在海上，目前暫未接到相關財產損失報告。市民若遇上水龍捲，應立即前往有遮擋的區域躲避。