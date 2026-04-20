福建男車內拍烏雲「被雷劈」奇蹟生還畫面曝　呆坐40分鐘不敢下車

福建省傳出一起駭人事件，一名車主在車內拍攝烏雲時，竟遭遇閃電直接擊中車輛，瞬間電光劃破天際、巨響震動車身，所幸車主並未受傷，事後仍心有餘悸。



坐車內拍烏雲竟「遭雷劈」

《搜狐網》報導，這名車主當時坐在車內觀察天空變化，並拿起手機拍攝烏雲景象。未料就在拍攝過程中，一道閃電突然落下，直接擊中其車輛，他心有餘悸表示：「一道閃電直接劈到車上，聲音非常大，整個人嚇傻了。」

第一視角「遭雷劈」極罕見畫面曝光：

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報導指出，強烈電流瞬間通過車身，疑似造成車內電子設備短暫異常，但所幸車主未受任何傷害，他驚魂未定說：「我在車裡等了大概40分鐘，真的太害怕了，不敢立刻下車。」

他慶幸表示，自己能夠平安無事，是因為汽車結構形成保護作用：「多虧了『法拉第籠』（Faraday Cage，又称法拉第屏蔽罩）。」根據資料，汽車金屬外殼可形成所謂「法拉第籠」效應，當閃電擊中車輛時，電流會沿著車體金屬表面導向地面，而不會進入車內，因此可保護車內乘客安全。

不過專家也提醒，儘管汽車在雷擊中具備一定保護能力，但仍需謹慎應對極端天氣，專家建議，若遇到強雷雨，應盡量避免在空曠地區行駛或停車，並優先選擇室內停車場或地下車庫；若車輛不幸遭雷擊，應留在車內觀察狀況，避免立即下車，以確保安全。

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