超罕見！　汕尾現藍色噴流閃電奇觀　專家：出現概率小於萬分之一

8月23日晚，攝影愛好者辛宏彪在廣東汕尾陸豐市一處海灘拍攝銀河時，偶然記錄了「藍色噴流閃電」現象。

深圳市氣象局雷電高級工程師楊悅新介紹，藍色噴流閃電的發生概率比紅色精靈閃電低很多。藍色噴流通常產生在穿透性對流雲頂附近，出現概率小於萬分之一，「全球一年都沒有幾例拍攝到的藍色噴流閃電，這次應該是國內拍攝到的最為清晰的藍色噴流事件」。



《封面新聞》報道，辛宏彪是職業攝影師，有拍攝極端天氣的愛好。他介紹，8月23日晚上，自己在陸豐王連長紀念堂附近一處人少的海灘帶孩子搭帳篷玩，當時他將三腳架架在海邊上，本來準備延時攝影拍銀河，「沒想到三腳架被海浪沖歪了一下方向，結果正好拍下了雷暴雲中的藍色噴流」。

藍色噴流。（辛宏彪／封面新聞）

據介紹，藍色噴流是從雷暴雲頂向上噴射的、呈藍色圓錐形的短暫放電現象。（影片截圖）

辛宏彪稱，當時拍攝的地方是晴天，但是遠處一直在打雷，頻率非常高，「我還在收拾東西，結果孩子告訴我說天上有一道閃電」。當他在社交平台上發布這段幸運拍攝到的影片時，很多網民都驚嘆「中大獎了」。

深圳市氣象局雷電高級工程師楊悅新介紹，藍色噴流通常產生在穿透性對流雲頂附近，當氮氣分子被雷暴的強電場激發，便會發出藍色的光。它是從雷暴雲頂向上噴射的、呈藍色圓錐形的短暫放電現象，發生的時間通常只有幾百毫秒。

銀河下的雷暴雲。（辛宏彪／封面新聞）

近5年，深圳氣象局只記錄到紅色精靈閃電。楊悅新解釋，藍色噴流是從雷暴雲頂向上噴發的藍色光柱，發生高度比紅色精靈低、持續時間較長；紅色精靈是閃電在中高層大氣所激發產生的紅色分叉狀光團，發生高度高、持續時間更短。藍色噴流閃電的發生概率比紅色精靈閃電低很多，出現概率小於萬分之一。

西藏現罕見紅色精靈閃電。（影片截圖）

楊悅新表示，藍色噴流的發生需要強雷暴，和颱風沒有必然關係，但颱風作為有組織性的極強對流雲團，往往容易引發強雷暴，因此不排除是由颱風引發的強雷暴導致出現藍色噴流。

他又稱，藍色噴流和紅色精靈往往是拍攝距離較遠的雷暴雲上空的放電情況，建議大家拍攝時，要距離雷暴雲體或雷暴核心100至300公里之間，才足以避開雷暴的危險區域，又能保證拍攝視角足夠寬廣，能看到高空放電現象。