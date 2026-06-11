武漢20歲女突胡言亂語精神異常　就醫揭遭蜈蚣咬傷誘發中毒性腦病

近日，武漢20歲女大學生小于（化姓）突然失眠、躁動不安、胡言亂語，家長以為是心理壓力過大導致，遂帶她到醫院檢查，醫生卻發現她不僅精神異常，還伴隨血氧低、呼吸急促等病情，追查病因後才驚覺，罪魁禍首竟是小于半個多月前被蜈蚣咬傷，毒素隨血液擴散，並誘發中毒性腦病。



《極目新聞》報道，小于半個多月前被一條10厘米長的蜈蚣咬傷，因傷口僅輕微紅腫，她沒有到醫院求診，僅自己簡單處理。兩天後，她突然失眠、躁動不安、胡言亂語、意識混亂，家長以為她是心理壓力太大所致，遂帶她到武漢市武昌醫院南湖院區就診。

小于被蜈蚣咬傷。（極目新聞）

問診後，該院臨床心理科主任姜振東察覺小于的症狀並非普通的心理障礙，檢查後發現她有呼吸急促、血氧偏低等異常情況，追問下才得知小于近期被蜈蚣咬傷。經多學科評估，最終診斷小于是毒素誘發的中毒性腦病。

醫院立即將小于轉至武漢市武昌醫院東院區急診醫學科。剛到急診時，她的血氧飽和度跌破90%，呼吸窘迫、肺功能嚴重受損。醫療團隊為她處理咬傷創面，完善CT及血液檢查，並確診為蜈蚣毒素介導的全身炎症反應綜合症，合併重度中毒性肺損傷、中毒性腦病，需轉入ICU接受進一步治療。

（AI生成圖片）

小于有重症肺炎，大腿咬傷處大範圍紅腫，全身重度炎症等症狀。經過4天救治，小于意識清醒，肺功能好轉，順利脫險。

該院急診醫學科主任高洪鋒解釋，大型蜈蚣毒液含神經毒素與強致炎物質，毒素會隨血液循環擴散全身。普通咬傷僅造成局部腫痛，但毒液劑量大或個人體質敏感時，毒素會直接損傷中樞神經，引發中毒性腦病，出現躁動、譫妄等精神異常症狀。若被大型蜈蚣咬傷後出現精神異常、呼吸困難、尿色加深等全身症狀，需立即就醫，以免延誤病情。