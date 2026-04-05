雲南3歲女童遭蛇咬傷　假死3天奇蹟生還　醫生：須警惕誤判假昏迷

據廣西醫科大一附院互聯網醫院公眾號消息，3月27日，一名來自雲南的3歲女童被毒蛇咬傷後陷入了「深昏迷」。但醫生研判，孩子不是昏迷，而是神經毒導致的嚴重肌無力。在抗銀環蛇毒血清輸入體內僅1小時後，女童逐漸恢復活動能力，完全清醒。



女童恢復意識。（廣西醫科大一附院互聯網醫院公眾號）

3歲女童被毒蛇咬傷

3月27日，一名來自雲南的3歲女童在家中被毒蛇咬傷，送院後已出現全身癱瘓症狀，同時伴有呼吸衰竭。

3月29日，廣西醫科大一附院的醫療轉運小組往返500多公里，將女孩轉運回該院PICU。萇海華主任醫師認為，患兒是被神經毒類毒蛇咬傷中毒導致的昏迷，極有可能為眼鏡王蛇等神經毒蛇咬傷。

女童被毒蛇咬傷的手背，局部淤腫、壞死。（廣西醫科大一附院互聯網醫院公眾號）

女童被毒蛇咬傷的手背，局部淤腫、壞死。（廣西醫科大一附院互聯網醫院公眾號）

神經毒導致的嚴重肌無力

最終醫生團隊確定對患兒使用足量銀環蛇毒抗血清。在抗銀環蛇毒血清輸入體內僅1小時後，患兒開始自主睜眼，四肢逐漸恢復活動能力，意識狀態瞬間從「深昏迷」轉為完全清醒。

萇海華醫生表示：「這證實了我們最初的判斷，孩子之前不是昏迷，而是神經毒導致的嚴重肌無力。」3月31日，患兒成功脫離呼吸機，各項生命體徵平穩。

女童恢復意識。（廣西醫科大一附院互聯網醫院公眾號）

女童恢復意識。（廣西醫科大一附院互聯網醫院公眾號）

中蛇毒切勿誤判為「昏迷」而延誤治療

廣西醫科大學第一附屬醫院蛇毒救治專家提醒：春夏季節是蛇類活動頻繁期，一旦被蛇咬傷，務必記住蛇的特徵，立即前往有抗蛇毒血清的醫院就醫。

若出現眼瞼下垂、吞咽困難、呼吸無力等症狀，切勿誤判為「昏迷」而延誤或放棄治療，這極有可能是神經毒中毒的症狀，需爭分奪秒使用抗蛇毒血清。