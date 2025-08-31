7歲女與小老虎互動遭咬傷　需打5針狂犬疫苗　家屬園方賠償未談妥

8月30日，廣西貴港市平南縣一動物園內，一名7歲女童與小老虎近距離互動時，被輕微咬傷右腿。目前，家屬與園方仍未就善後問題達成一致。



《極目新聞》報道，家長馮女士介紹，8月30日下午2時半左右，她帶7歲的女兒到平南縣雄森動物大世界遊玩，並付費讓女兒參與「與小老虎近距離互動」項目。在嚴格遵循園區管理要求，並有飼養員陪同的情況下，女兒觸摸小老虎的可觸碰部位，卻被據說只有3個月大的小老虎咬了一口右小腿。

女童與小老虎互動時被咬傷。（極目新聞）

馮女士表示，雖然被小老虎咬後沒有出血，但傷口破皮並紅腫，女兒也受驚嚇。當時工作人員稱園內可以處理，但在她的強烈要求下，才陪她們去當地醫院。醫生為女兒消毒傷口後接種1針狂犬疫苗，後續還要接種4針。

馮女士稱，剩下的4針疫苗需要回家自行接種，希望園方負責相關費用，但工作人員要求她先自己墊付全部疫苗的費用，後續憑收據再向動物園報銷，她無法接受並報警。

女童需接種狂犬疫苗。（極目新聞）

在警方介入調解後，園方先支付了當天的醫藥費508元（人民幣，下同），並表示可以墊付後續疫苗的費用。馮女士提出簽協議，但園方提供了《醫療費用墊付說明》，她認為與此前口頭約定不符，其中的表述她也不認可，並未簽名。

官方資料顯示，平南縣雄森動物大世界佔地面積1300多畝，園區內有東北虎、華南虎、孟加拉虎等500多隻，非洲獅100多隻，黑熊400多隻。

馮女士與動物園工作人員交涉。（極目新聞）

動物園內的宣傳海報。（極目新聞）

8月31日，平南縣雄森動物大世界工作人員表示，園區正常開放，與小老虎接觸是單獨收費的特色項目。至於有女童被小老虎咬傷一事，該工作人員稱不清楚此事，但提醒體驗該項目時要做好安全防護，穿長褲和運動鞋會更恰當。

轄區派出所工作人員表示，當日接到女童被老虎咬傷的報警後，曾到現場調解此事，但警方只能調解，不能強制執行。若後續雙方仍不能達成一致，馮女士可以用法律手段維權。